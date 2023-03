Dirk Gerlo: "Red Wolves zetten niet 1, maar 5 stappen achteruit: terug naar af"

Gerlo geeft een concreet voorbeeld van wat foutloopt. "Als je op het hoogste niveau 3 à 4 strafworpen krijgt, zijn dat in feite 3 of 4 gemaakte doelpunten. Ze je die om, dan was er al een overwinning geweest." België haalde 2 op 5 strafworpen.



"Als je ziet hoeveel open doelkansen er waren die niet werden afgemaakt, zij het vanop de hoek of vanuit de pivotpositie. Ik zag een statistiek dat België onder de 50 procent zat qua kansen die ze hadden kunnen afwerken."



Daar heb je dat gebrek aan efficiëntie. Gerlo: "Maar ik vroeg Lettens ook: "Is het alleen efficiëntie die ontbreekt, of is het ook een gebrek aan kwaliteit? En daarmee bedoel ik het op het moment van de waarheid ook afmaken."



Gerlo verwijst naar Oranje, dat gisteren grootmacht Kroatië versloeg met 32-27. "De Nederlanders weten het op bepaalde momenten wel af te maken, waar wij het hebben laten liggen."



Onze commentator begrijpt de frustratie van de Belgische nummer 1 Lettens. ""Het is altijd weer hetzelfde", zegt die. "Ik dacht dat we lessen getrokken hadden uit het WK." Op training gebeurt dat blijkbaar wel, dan geven die jonge spelers blijk van grote kwaliteit. Maar dat omzetten naar een wedstrijd, daar zijn ze duidelijk nog niet klaar voor."

"Er is niet 1 reden, het is optelsom van kleine zaken"

Het grote probleem is dat er niet makkelijk te zeggen is wat er schort, stelt Gerlo vast. "Ik heb het aan iedereen gevraagd, aan Lettens, Jeroen De Beule en assistent Kevin Jacobs. Ze konden mij de reden niet geven waarom we het nu al een handvol keer op een rij niet kunnen afmaken."



"Dat is heel, heel jammer. Want de Grieken doen het wel, de Nederlanders ook. Ik weet niet waar het juist schort."



Al doet onze man wel enkele pogingen. "Gebrek aan ervaring zal voor een heel groot stuk meespelen. Er zijn wat nieuwe jongens die geen ervaring hebben met het samenspelen met de meer ervaren Belgen. Maar er is bijna geen tijd om te leren."



"Ze wisten dat het gisteren erop of eronder was. De kans om ervaring op te doen op internationaal niveau is heel beperkt. Het is niet zo dat je een stageperiode kent, je moet bijna onmiddellijk presteren."



"Blijft ook dat we met een beperkte kern zitten. Met Tom Robyns, de aanvoerder op het WK, die out is met een viervoudige oogkasbreuk, hadden ze het misschien wel over de streep getrokken."



"Als Serge Spooren en Arber Qerimi, een man van de strafworp, hun engagement hadden doorgetrokken tot na de EK-voorronde, was het misschien anders afgelopen."



De administratieve blunder rond speler Sébastien Danesi mag nooit gebeuren, maar ik kan ergens begrip opbrengen voor die fout. De schaarste aan personeel is het drama van een handvol kleine sporten in België. Dirk Gerlo

Een administratieve blunder verhinderde ook Sébastien Danesi van te spelen. "Dat zijn allemaal factoren die erbij komen. Ik heb er geen woorden voor."



"Dat men een verkeerde naam (die van broer Benjamin Danesi, red) op de selectielijst zet, waardoor die jongen misschien zelfs een transfer naar het buitenland mist, omdat hij zich internationaal niet heeft kunnen tonen... Op het WK heeft Sébastien Danesi de Belgen op bepaalde momenten geholpen."



"Als je dat allemaal gaat optellen, zie je dat al die kleine details het verschil maken. Maar alles bij elkaar is het veel te veel."



De bond ging in het geval van Danesi in de fout. "Lettens spreekt over een gebrek aan professionalisme, in Frankrijk gebeurt dat niet. Dat klopt, dat mag nooit gebeuren. Anderzijds weet ik ook - en dat is nu eenmaal het drama van een handvol kleine sporten in België - dat ze met een zodanige schaarste zitten aan personeel, dat werkelijk alles moet doen."



"Ik kan de mensen die gisteren verantwoordelijk waren voor de organisatie op 1 hand tellen. Het is dramatisch dat het gebeurt, maar dan kunnen er fouten gebeuren. Ik kan er voor een stukje begrip voor opbrengen."



