Bondscoach Tedesco stelt zijn staf voor: met broer Umberto, zonder Vermaelen en Maesschalk

Dat Tedesco stevig zou (moeten) snoeien in de entourage van de Rode Duivels was al duidelijk. Maar de nieuwe bondscoach kiest ook voor heel veel nieuwe namen.

Hij neemt twee Duitse assistenten mee: Andreas Hinkel en Thomas Schneider. Hinkel is een ex-international van Duitsland en werkte bij Spartek Moskou al samen met Tedesco. Schneider was al rechterhand van Joachim Löw bij de Duitse nationale ploeg.

Luke Benstead was er onder Martinez ook al bij en mocht aan boord blijven. Voor Thomas Vermaelen is er geen plaats.

De keeperstrainer wordt ook een Duitser waar Tedesco al eerder mee samenwerkte: Max Urwantschky. Erwin Lemmens, nochtans een vertrouweling van Thibaut Courtois, is er dus niet meer bij.

Ook Lieven Maesschalk behoort niet meer tot de vaste staf van de Rode Duivels. Hij was in het verleden nochtans erg vaak cruciaal in de revalidatie van bepaalde bepalende spelers. Dokter Kristof Sas is er wel nog.