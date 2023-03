"Besparingen op veld krijgen we nu terug": Hein Vanhaezebrouck ontstemd over Gentse grasmat

"We besteden er te weinig aandacht aan", vond de coach. "In Anderlecht heeft het ook de hele match gegoten, maar daar kon er tot de laatste seconde gespeeld worden. Bij ons was het op het einde van de eerste helft gedaan."

De trainer vertelde het met een diepe zacht, want de Buffalo's waren - als best voetballende ploeg - de grote benadeelde.

KAA Gent heeft overigens een voorgeschiedenis als het over grasproblemen gaat. Ooit speelde het in de Champions League op een mat die eigenlijk bedoeld was voor "golfbanen en tuintjes", in 2021 moest het in november ook al een nieuw exemplaar laten aanrukken.

Hein Vanhaezebrouck ziet de ellende met lede ogen aan: "Dit kan ons centen kosten. Je kan wel besparen op je veld, maar nu krijgen we dat misschien terug door een spijtige uitschakeling. Er is ons 45 minuten ontnomen om een betere uitgangspositie te hebben."

Toch weer een verdoken steekje naar het bestuur...