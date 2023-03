Nieuwe Be Gold-project is reddingsboei voor roeitalent Aaron Andries: "Autonoom zou ik dit niet kunnen"

De carrière van Aaron Andries zit in een stroomversnelling. De 19-jarige roeier werd in het nieuwe Be Gold-project opgenomen en hoopt er - net zoals een Nafi Thiam of Matthias Casse - meteen de vruchten van te plukken. Letterlijk en figuurlijk zorgt het voor een "verrijking" van de talentvolle atleet. "Het geeft me heel wat nieuwe mogelijkheden", vertelde hij in een interview.

Op een regenachtige en koude dag vinden we Aaron Andries op het water van de Gentse Watersportbaan. "Weer of geen weer, het zal me niet beletten om mijn droom na te jagen", vertelt de ambitieuze roeier.

Andries is 19 jaar en een beloftevolle atleet. Hij zat in de belofteboot die eerder dit jaar voor het eerst naar WK-goud roeide in een olympische klasse. Vorig jaar werd hij samen met Tristan Vandenbussche ook al Wereld- en Europees kampioen in de dubbeltwee.

Kortom, Andries is een ideaal prospect voor het nieuwe Be Gold-project, dat gisteren tot 2034 werd verlengd.



Zelf zou ik nooit de nodige centen kunnen sprokkelen. Aaron Andries

"Het project geeft me de mogelijkheid om mijn trainer, een kinesist, een psycholoog en verschillende stages te financieren", vertelt Andries opgetogen over de nieuwe kans. "De financiële ondersteuning helpt me vooruit. Je kan het nattevingerwerk sneller reduceren."



Een blanco cheque krijgt Andries niet, "de federatie spendeert een budget waar het extra middelen nodig acht", legt Andries uit. Concreet gaat dit grotendeels over de mogelijkheid om deel te nemen aan kampioenschappen en stages.

Een reddingsboei voor de roeier, die op eigen houtje moeilijk een carrière zou kunnen uitbouwen. "Ik ben werkzaam in een kleine sport, dat ook niet van de grootste media-aandacht geniet. Echt veel middelen zouden er niet uit andere kanalen vloeien. Zelf zou ik nooit de nodige centen kunnen sprokkelen."

Zonder muts of handschoenen trotseerde Aaron Andries de Watersportbaan te Gent.

Extra druk? "Neen, eerder een verrijking"