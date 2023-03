Toby Alderweireld (34) stopt verrassend als Rode Duivel

Net geen 14 jaar geleden debuteerde Alderweireld onder Franky Vercauteren voor de Rode Duivels op de Kirin Cup in Japan.

Nadien werd de geboren Antwerpenaar een vaste waarde onder elke bondcoach. In het begin op de rechtsachter, nadien meer en meer als centrale verdediger.

Alderweireld, op dit moment geblesseerd, was er vanaf het WK 2014 in Brazilië bij op alle grote toernooien van de Belgen. In 2016 scoorde hij tegen Hongarije in de achtste finales van het EK, de tweede van zijn vijf goals voor België in 127 interlands.