Hoe klein kan het verschil zijn? Hanne Desmet strandt op 4 duizendsten van WK-medaille

clock 08:36 08 uur 36. Stijn Desmet naar B-finale 500 meter. Ook Stijn Desmet heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het sprintnummer. Hij werd 5e en laatste in zijn halve finale. Over een klein halfuur schaatst Desmet de B-finale. . Stijn Desmet naar B-finale 500 meter Ook Stijn Desmet heeft zich niet kunnen plaatsen voor de finale van het sprintnummer. Hij werd 5e en laatste in zijn halve finale.

Over een klein halfuur schaatst Desmet de B-finale.

clock 08:32 08 uur 32. De Canadese schaatsster Kim Boutin is onderuitgegaan na een manoeuvre van Hanne Desmet.

clock 08:31 08 uur 31. Hanne Desmet gediskwalificeerd. De 500 meter zit erop voor Hanne Desmet. Ze finishte als 3e in haar halve finale, maar werd achteraf uitgesloten omdat ze haar Canadese concurrente Kim Boutin in de kussens had gewerkt. . Hanne Desmet gediskwalificeerd De 500 meter zit erop voor Hanne Desmet. Ze finishte als 3e in haar halve finale, maar werd achteraf uitgesloten omdat ze haar Canadese concurrente Kim Boutin in de kussens had gewerkt.

clock 08:24 08 uur 24. Hanne Desmet naar halve finales 500 meter. Ook Hanne Desmet heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 500 meter. In haar kwartfinale finishte ze als 2e, in het zog van Suzanne Schulting. . Hanne Desmet naar halve finales 500 meter Ook Hanne Desmet heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 500 meter. In haar kwartfinale finishte ze als 2e, in het zog van Suzanne Schulting.

clock 08:22 08 uur 22. Stijn Desmet naar halve finales 500 meter. Meteen na de finale van de 1.500 meter heeft Stijn Desmet de reeksen geschaatst van de 500 meter. Hij was een van de beste derdes en plaatste zich zo voor de halve finales. . Stijn Desmet naar halve finales 500 meter Meteen na de finale van de 1.500 meter heeft Stijn Desmet de reeksen geschaatst van de 500 meter. Hij was een van de beste derdes en plaatste zich zo voor de halve finales.

clock 08:19 08 uur 19. Rino Vanhooren 7e. Bij de mannen is Rino Vanhooren als 7e gefinisht op de 1.500 meter. Stijn Desmet kon zich niet plaatsen voor de A-finale. Hij won wel de B-finale waar geen medailles op het spel staan. . Rino Vanhooren 7e Bij de mannen is Rino Vanhooren als 7e gefinisht op de 1.500 meter. Stijn Desmet kon zich niet plaatsen voor de A-finale. Hij won wel de B-finale waar geen medailles op het spel staan.

clock 08:06 08 uur 06. Hanne Desmet (l) heeft haar voet net niet voorbij die van Kim Boutin kunnen schuiven.

clock 08:05 08 uur 05. Uitslag finale 1.500 meter. 1. Suzanne Schulting (Ned) - 2'31"349 2. Choi Minjeong (ZKo) - 2'31"448 3. Kim Boutin (Can) - 2'31"575 4. Hanne Desmet - 2'31"579 . Uitslag finale 1.500 meter 1. Suzanne Schulting (Ned) - 2'31"349 2. Choi Minjeong (ZKo) - 2'31"448 3. Kim Boutin (Can) - 2'31"575 4. Hanne Desmet - 2'31"579

clock 08:02 08 uur 02. Hanne Desmet strandt op 4 duizendsten van een medaille. Hoe klein kan het verschil zijn? Op de 1.500 meter is Hanne Desmet net niet in de medailles geëindigd. Ze werd 4e, op nauwelijks 4 duizendsten van het podium. Desmet viel pas laat in de wedstrijd aan en kwam een paar centimeter te kort om een medaille te halen. Het goud in Seoel was voor de Nederlandse topper Suzanne Schulting. Zij versloeg olympisch kampioene Choi in het hol van de leeuw. . Hanne Desmet strandt op 4 duizendsten van een medaille Hoe klein kan het verschil zijn? Op de 1.500 meter is Hanne Desmet net niet in de medailles geëindigd. Ze werd 4e, op nauwelijks 4 duizendsten van het podium.

Desmet viel pas laat in de wedstrijd aan en kwam een paar centimeter te kort om een medaille te halen.



Het goud in Seoel was voor de Nederlandse topper Suzanne Schulting. Zij versloeg olympisch kampioene Choi in het hol van de leeuw.

clock 08:01 08 uur 01. Hanne Desmet (r) in de finale van de 1.500 meter.

clock 09:59 09 uur 59. Geen succes op 5.000m estafette. De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor de Belgische estafetteploeg. Op de 5.000m relay eindigden Adriaan Dewagtere, Rino Vanhooren, Stijn Desmet en Ward Petré als laatste in hun reeks. . Geen succes op 5.000m estafette De kwartfinales zijn het eindstation geworden voor de Belgische estafetteploeg. Op de 5.000m relay eindigden Adriaan Dewagtere, Rino Vanhooren, Stijn Desmet en Ward Petré als laatste in hun reeks.

clock 08:26 08 uur 26. Ook mixed team relay naar halve finale. De Belgen blijven voorlopig de verwachtingen inlossen op de eerste WK-dag. Ook op de mixed team relay graaiden ze een ticket weg voor de halve finales. Hanne Desmet opende uitstekend, Tineke den Dulk en Ward Petré namen goed over. De Belgen zaten na 3 wissels op de 2e plek, achter Canada. Bij zijn tweede en laatste beurt kon Stijn Desmet alsnog de koppositie overnemen en als eerste over de streep schaatsen. Met 2'43"236 stoten de Belgen vlot door naar de halve finales, voor Canada. . Ook mixed team relay naar halve finale De Belgen blijven voorlopig de verwachtingen inlossen op de eerste WK-dag. Ook op de mixed team relay graaiden ze een ticket weg voor de halve finales.



Hanne Desmet opende uitstekend, Tineke den Dulk en Ward Petré namen goed over. De Belgen zaten na 3 wissels op de 2e plek, achter Canada. Bij zijn tweede en laatste beurt kon Stijn Desmet alsnog de koppositie overnemen en als eerste over de streep schaatsen.



Met 2'43"236 stoten de Belgen vlot door naar de halve finales, voor Canada.

clock 07:39 07 uur 39. Broer en zus Desmet ook voorbij heats 500 en 1.000m. Hanne Desmet heeft ook de heats van de 500 en 1.000 meter overleefd. Op de 500 meter werd ze 2e in haar reeks met 43"320 na de Nederlandse Suzanne Schulting. Op de 1.000 meter won ze probleemloos (1'32"960). Tineke den Dulk raakte geen ronde verder op de 1.000 meter. Stijn Desmet volgde het voorbeeld van zijn zus. Hij werd 2e in zijn heat op de 500 meter (41"332), Ward Petré sneuvelde. Ook op de 1.000m volstond een 2e plek in zijn reeks voor Desmet om naar de kwartfinales door te stoten. . Broer en zus Desmet ook voorbij heats 500 en 1.000m Hanne Desmet heeft ook de heats van de 500 en 1.000 meter overleefd. Op de 500 meter werd ze 2e in haar reeks met 43"320 na de Nederlandse Suzanne Schulting. Op de 1.000 meter won ze probleemloos (1'32"960). Tineke den Dulk raakte geen ronde verder op de 1.000 meter.



Stijn Desmet volgde het voorbeeld van zijn zus. Hij werd 2e in zijn heat op de 500 meter (41"332), Ward Petré sneuvelde. Ook op de 1.000m volstond een 2e plek in zijn reeks voor Desmet om naar de kwartfinales door te stoten.