Hanne en Stijn Desmet stoten probleemloos door naar halve finale 1.500m op WK shorttrack

Hanne Desmet heeft ook de heats van de 500 en 1.000 meter overleefd. Op de 500 meter werd ze 2e in haar reeks met 43"320 na de Nederlandse Suzanne Schulting. Op de 1.000 meter won ze probleemloos (1'32"960). Tineke den Dulk raakte geen ronde verder op de 1.000 meter. Stijn Desmet volgde het voorbeeld van zijn zus. Hij werd 2e in zijn heat op de 500 meter (41"332), Ward Petré sneuvelde. Ook op de 1.000m volstond een 2e plek in zijn reeks voor Desmet om naar de kwartfinales door te stoten.

07 uur 39. Broer en zus Desmet ook voorbij heats 500 en 1.000m. Hanne Desmet heeft ook de heats van de 500 en 1.000 meter overleefd. Op de 500 meter werd ze 2e in haar reeks met 43"320 na de Nederlandse Suzanne Schulting. Op de 1.000 meter won ze probleemloos (1'32"960). Tineke den Dulk raakte geen ronde verder op de 1.000 meter. Stijn Desmet volgde het voorbeeld van zijn zus. Hij werd 2e in zijn heat op de 500 meter (41"332), Ward Petré sneuvelde. Ook op de 1.000m volstond een 2e plek in zijn reeks voor Desmet om naar de kwartfinales door te stoten. .

clock 07:34

07 uur 34. Geen probleem op 1.500 meter. De kwartfinales op de 1.500 meter vormden geen probleem voor Hanne Desmet, die olympisch brons pakte op die afstand. Ze werd 2e in haar reeks in 2'26"257 en stoot door. Tineke den Dulk raakte niet voorbij de kwartfinales. Ook Stijn Desmet staat morgen in de halve finales van de 1.500 meter. Hij won zijn reeks in 2'20"032 en nam zijn landgenoot Rino Verhoeven in zijn slipstream mee naar de 2e plek. .