BEKIJK: Onze man vertelt Thijssen dat hij wint: "Yes, yes, yes, ik heb hem!"

"Het is officieel, fantastisch!"

Thijssen was ervan overtuigd dat hij tweede was, tot hij voor de camera hoorde dat de finishfoto hem had aangeduid als winnaar: "Gerben, je wint!"



Daarna toonde Thijssen hoe blijdschap eruitziet. "Yes!", klonk het meermaals, terwijl een grote lach en fonkelende ogen zijn gelaat sierden en hij volop op zijn sterke dijen klopte en in de handen klapte. "Ik heb hem!"



Het was een rare situatie. "Maar het is officieel. Dat is fantastisch. Ik dacht zelf dat ik tweede was. Verschillende mensen vertelden me ook dat het officieel was dat ik tweede ben...."



"Dat je dan wint en zo een kampioen klopt. Dat is fantastisch en daar werkt de ploeg ongelooflijk hard voor. Vandaag valt het allemaal samen en lukt het, dat is ongelooflijk."

"Niet alleen overwinning van mij alleen, maar van hele ploeg"

Wat betekent dit voor Thijssen zelf, die met Ewan niet de eerste de beste klopt. "De UAE Tour was tegengevallen voor mij. Ik kon daar maar één keer naar de 7e plaats sprinten. Mentaal was dat voor mij een moeilijk moment."



"Ik had er vandaag vertrouwen in. Ik voelde me de hele week op training fantastisch goed. Maar er is natuurlijk een verschil tussen je fantastisch goed voelen en winnen. Het is eindelijk gelukt. Ik ben ongelooflijk content."



Vorig jaar won Thijssen 3 keer (Gooikse Pijl, rit Ronde van Polen en rit 4-daagse Duinkerke), maar hij kan het ook in het nieuwe jaar. "De ploeg heeft enorm veel vertrouwen in mij en doet alles voor mij."



"De ploeg hangt ongelooflijk samen, de sfeer is ongelooflijk. Dat maakt dat het vandaag niet alleen een overwinning is van mij, maar van de hele ploeg."



Hoe beleefde hij de sprint, want er werd nog geduwd met Hofstetter? "Ik heb enorm hard gevochten voor het wiel van Ewan, dat moest ik van Boy (van Poppel, red) en Dimitri (Claeys, ploegleider, red) hebben."



Waarna hij nog eens eerlijk uit de hoek kwam: "In de ploeg wordt vaak verteld dat ik het wiel van de lead-out verlies of niet op de juiste positie zit, maar wel de rapste sprint rijd. Vandaag kon ik gewoon eens van in de wind beginnen te sprinten tegen zo iemand."

Ewan baalt: "Het lijkt wel het thema van het jaar"

Net zoals in de UAE Tour 2 weken geleden (aan Tim Merlier) verloor Caleb Ewan zijn zege vandaag na een fotofinish. De Australiër moest zijn zegereactie inslikken en verscheen een tweede keer ontgoocheld voor de camera.



"Dit is niet leuk. Het lijkt wel het thema van dit jaar te zijn. Had ik maar wat langere armen gehad of wat sneller gesprint", reageerde Ewan toch nog met een kwinkslag.



"Ik ben teleurgesteld, maar het is wat het is. Mijn vorm is goed en ik kan wel wat positieve zaken meenemen uit deze wedstrijd."



Het volgende grote doel van de sprinter is alvast Milaan-Sanremo. "Die koers draait zoals je weet niet alleen maar om sprinten. Ik moet ook over enkele hellingen geraken. Het is altijd moeilijk om in het begin van het seizoen zowel goed te zijn in de sprint als op de hellingen."



"Mijn sprint moet nog verbeteren. Ik ben er al vaak dichtbij geweest, maar ik mis nog dat beetje extra op het einde. Hopelijk komt dat terug en kan ik snel opnieuw winnen", sloot de pineut van de dag strijdvaardig af.