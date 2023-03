Onklopbaar! Bart Swings rijdt tactisch perfecte massastart en pakt zijn 1e wereldtitel

Bart Swings nam van bij het begin van de zestien rondjes de wedstrijd in handen. Eenzame vluchter Michael liet hij vliegen, vanaf een derde positie keek onze landgenoot de kat uit de boom.



In ronde 7 vond Swings het welletjes. Hij draafde naar voor en rekende de koploper in. Het sein voor een due Italianen om de Belg even te verdringen.



Swings wilde niet dat alle ogen op hem gericht waren en gaf een paar posities prijs. Hij voelde dat de Zuid-Koreaan in zijn zog tegen de vlakte ging, maar had daar geen last van.



Met nog 5 ronden op de agenda mengden de Nederlanders zich almaar nadrukkelijker in de debatten. Tot grote vreugde van het Heerenveense publiek, dat Bergsma punten zag sprokkelen. Op plek 4 kwam Swings daarvoor niet in aanmerking.



In de voorlaatste ronde achtte de Belg zijn moment gekomen. Met een schicht lanceerde hij zich naar de koppositie.

Hij reed met een verschroeiend tempo naar WK goud. Goed voor zijn eerste wereldtitel op de massastart en zijn tweede medaille voor Swings. En een plaatsje in de geschiedenisboeken.