Onklopbaar! Bart Swings rijdt tactisch perfecte massastart en pakt 1e wereldtitel: "Beste seizoen ooit"

Met nog 5 ronden op de agenda mengden de Nederlanders zich almaar nadrukkelijker in de debatten. Tot grote vreugde van het Heerenveense publiek, dat Bergsma punten zag sprokkelen. Op plek 4 kwam Swings daarvoor niet in aanmerking.

Swings wilde niet dat alle ogen op hem gericht waren en gaf een paar posities prijs. Hij voelde dat de Zuid-Koreaan in zijn zog tegen de vlakte ging, maar had daar geen last van.

In ronde 7 vond Swings het welletjes. Hij draafde naar voor en rekende de koploper in. Het sein voor een due Italianen om de Belg even te verdringen.

Swings: "Weet dat ik lange sprint kan rijden"

"Ik voelde wel dat er veel achter me gebeurde", vertelt Swings over de hectiek in het slot. "Zelf heb ik er weinig last van gehad."

En dan kon Swings zijn pijlsnelle sprint inzetten. "Het was het plan om vroeg aan te gaan, omdat ik weet dat ik een lange sprint kan rijden. 700 meter knallen is mijn sterkte. Vanaf dat ik een gaatje had, wist ik dat iedereen vol aan de bak moest."

"Na de halve finale voelde ik me niet super, maar ik hield vast aan mijn plan. Dit allemaal zorgt voor mijn beste seizoen ooit, ik heb nog stappen gezet. En ik heb motivatie genoeg om nog beter te doen."