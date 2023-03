Mathieu van der Poel stelde vandaag teleur: "Maar ik had dit zien aankomen"

Van der Poel had zelf ook verwacht dat de zege te hoog gegrepen was. "Het was een van de lastigste koersen van het seizoen en mijn eerste wedstrijd van het jaar."

"Daarna werd het tactisch op de hellende asfaltweg. Ik was niet goed genoeg om met de beslissende aanval mee te zijn. Of de Mathieu van andere jaren wel mee was geweest? Ik denk het wel."

"Ik vond het niet zo heel slecht", blikt Mathieu van der Poel terug op zijn prestatie in de Strade Bianche. "Ik kwam vrij goed de lastigste strook van de dag over."

Maakt deze mindere prestatie Van der Poel nerveus? "Zeker niet. Het was veeleer een verwachting van jullie - de pers - dan van mij dat ik er vandaag meteen ging staan."

Van der Poel werkte de voorbije weken een hoogtestage af. Zou dat nog in de kleren zitten?

"Dat is moeilijk in te schatten. Het is niet dat ik volledig de mist inging."

"Met ploeggenoten erbij in de finale was het altijd gemakkelijker. Nu moest ik het alleen oplossen, maar dat is geen excuus. Ik had de benen niet."