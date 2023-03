Kevin Durant debuteert bij Phoenix met winst in Charlotte: "Ik was nerveus"

Bijna 2 maanden geleden was het dat Kevin Durant nog op het parket gestaan had. De forward lag de voorbije weken in de lappenmand met een knieblessure en ruilde in die periode Brooklyn in voor Phoenix.

Van die blessure leek vannacht nog weinig te merken bij het debuut van Durant voor zijn nieuwe werkgever. De MVP van 2014 speelde 27 minuten, maar ging daarin wel voluit. Met 23 punten en 6 rebounds had hij een belangrijk aandeel in de 91-105-overwinning bij Charlotte.

"Ik heb al bijna 1.000 wedstrijden gespeeld, maar vandaag was ik nerveus", bekende Durant na afloop. "Een nieuw team, een nieuwe groep van spelers waarvoor ik hard wil werken: dat zijn allemaal zaken die vandaag meespeelden."

Bij Phoenix was Devin Booker de topschutter met 37 punten. De Suns wonnen voor de 7e keer in hun laatste 10 wedstrijden en kamperen op de 4e plaats in de Western Conference. Thuisploeg Charlotte speelde zonder sterspeler LaMelo Ball. Zijn seizoen zit erop door een enkelblessure. Hij ging gisteren onder het mes.