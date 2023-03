Bart Swings tankt vertrouwen met brons: "Ik weet nu dat ik sterk genoeg ben voor massastart"

De massastart op zaterdag is het grote WK-doel van Bart Swings, maar dat betekende niet dat de 5.000 meter zomaar een opwarmertje was.

"Ik was er in het verleden al een paar keer relatief dichtbij, maar nooit echt heel dicht", vertelt hij. "Ik ben er wel altijd blijven in geloven en nu het echt lukt, ben ik natuurlijk heel blij. Het is geweldig dat ik deze stap heb kunnen maken."

Met de topfavoriet Patrick Roest als metgezel in zijn reeks, had Swings op voorhand al een plannetje uitgedokterd. "We hadden gezegd: alles of niets. Ik wist dat ik in een aanvallende race ver zou kunnen komen. In Heerenveen kun je niet voorzichtig beginnen."

"Halfweg ben ik dan mijn eigen wedstrijd beginnen te rijden, want Roest zette een versnelling in die net iets te fanatiek was voor mij. Het is niet dat hij ver weg reed, maar in de laatste twee rondes was het toch spannend. Uiteindelijk hield ik een halve seconde over voor het podium."