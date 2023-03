WK afstanden: seizoensrevelatie Sander Eitrem moet verstek laten gaan voor 5.000 meter

clock 13:42

13 uur 42. Concurrent minder voor Swings. Sander Eitrem gaat donderdag niet van start op de 5.000 meter. De jonge Noor, dé revelatie van het huidige schaatsseizoen, is ziek. Op het EK allround in januari was Eitrem nog de snelste op de 1.500 en de 5.000 meter. In het eindklassement moest de 21-jarige Noor tevreden zijn met zilver. Eitrem wordt op de 5.000 meter vervangen door zijn landgenoot Sverre Lunde Pedersen. Het uitvallen van de Noor is ook een concurrent minder voor Bart Swings, al is de 5 km niet het hoofddoel voor onze landgenoot. Swings mikt op het WK vooral op de massastart, waarin hij olympisch kampioen is. .