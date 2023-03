WK afstanden: Sandrine Tas wordt 17e op 3.000 meter, straks komt Swings in actie

clock 19:40 19 uur 40. Tas had last van kaakproblemen. Tas noemde haar prestatie "redelijk". Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. "Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn." Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. "Dichter op de bal zitten", noemt ze dat . Tas had last van kaakproblemen Tas noemde haar prestatie "redelijk". Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. "Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn." Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. "Dichter op de bal zitten", noemt ze dat



clock 19:39 19 uur 39. Tas 17e op 3.000 meter. Sandrine Tas is als 17e geëindigde op de 3.000 meter op het WK in Heerenveen. Onze landgenote troefde in haar reeks wel de Zwitserse Kaitlyn McGregor af, maar bleef met 4'14"63 ver boven haar persoonlijk record (4'08"23). Het goud ging naar de Noorse Ragne Wiklund (3'56"86), die de Nederlandse Irene Schouten (3'57"40) klopte. De bronzen plak ging naar de Tsjechische Martina Sablikova.



Het goud ging naar de Noorse Ragne Wiklund (3'56"86), die de Nederlandse Irene Schouten (3'57"40) klopte. De bronzen plak ging naar de Tsjechische Martina Sablikova.