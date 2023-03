Bart Swings wil vanmiddag WK-goud op massastart toevoegen aan zijn brons op 5.000m

clock 14:09 14 uur 09. Swings door naar finale massastart. Bart Swings heeft zich vanmiddag vlot geplaatst voor de finale van de massastart. De olympische en Europese kampioen op de discipline wil zijn drieluik vanmiddag volmaken. De 32-jarige Swings werd 5e in de eerste halve finale met 10 punten, de top 8 stootte door. Er zijn 2 halve finales. De finale is om 16.58 uur. . Swings door naar finale massastart Bart Swings heeft zich vanmiddag vlot geplaatst voor de finale van de massastart. De olympische en Europese kampioen op de discipline wil zijn drieluik vanmiddag volmaken.



De 32-jarige Swings werd 5e in de eerste halve finale met 10 punten, de top 8 stootte door. Er zijn 2 halve finales.



De finale is om 16.58 uur.

clock 04-03-2023 04-03-2023.

clock 21:43 21 uur 43. Schaatsen Vestimentair drama voor Nederland: blote enkel kost Oranje wereldtitel op de achtervolging

clock 03-03-2023 03-03-2023.

clock 22:30 Swings op 3, Roest op 1. 22 uur 30. Swings op 3, Roest op 1

clock 21:05 21 uur 05. Bart Swings opent WK met brons op 5.000 meter. De massastart op zaterdag is zijn hoofddoel, maar Bart Swings heeft ook al eremetaal meegesprokkeld op de 5.000 meter, zijn eerste WK-medaille op een lange afstand. In het spoor van de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest, die goud pakte, bleef Swings knappe rondjes rijden. Met 6'13"06 moest hij alleen Roest en de Italiaan Davide Ghiotto voor zich dulden. Op het vorige WK, in 2021 ook in Heerenveen, won Swings brons in de massastart. Dat was tot dusver zijn enige eremetaal op een WK afstanden. Swings kan zo met een enorme vertrouwensboost naar de massastart afzakken. . Bart Swings opent WK met brons op 5.000 meter De massastart op zaterdag is zijn hoofddoel, maar Bart Swings heeft ook al eremetaal meegesprokkeld op de 5.000 meter, zijn eerste WK-medaille op een lange afstand.



In het spoor van de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest, die goud pakte, bleef Swings knappe rondjes rijden. Met 6'13"06 moest hij alleen Roest en de Italiaan Davide Ghiotto voor zich dulden.



Op het vorige WK, in 2021 ook in Heerenveen, won Swings brons in de massastart. Dat was tot dusver zijn enige eremetaal op een WK afstanden. Swings kan zo met een enorme vertrouwensboost naar de massastart afzakken.

clock 19:40 19 uur 40. Tas had last van kaakproblemen. Tas noemde haar prestatie "redelijk". Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. "Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn." Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. "Dichter op de bal zitten", noemt ze dat . Tas had last van kaakproblemen Tas noemde haar prestatie "redelijk". Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. "Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn." Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. "Dichter op de bal zitten", noemt ze dat



clock 19:39 19 uur 39. Tas 17e op 3.000 meter. Sandrine Tas is als 17e geëindigde op de 3.000 meter op het WK in Heerenveen. Onze landgenote troefde in haar reeks wel de Zwitserse Kaitlyn McGregor af, maar bleef met 4'14"63 ver boven haar persoonlijk record (4'08"23). Het goud ging naar de Noorse Ragne Wiklund (3'56"86), die de Nederlandse Irene Schouten (3'57"40) klopte. De bronzen plak ging naar de Tsjechische Martina Sablikova. . Tas 17e op 3.000 meter Sandrine Tas is als 17e geëindigde op de 3.000 meter op het WK in Heerenveen. Onze landgenote troefde in haar reeks wel de Zwitserse Kaitlyn McGregor af, maar bleef met 4'14"63 ver boven haar persoonlijk record (4'08"23).



Het goud ging naar de Noorse Ragne Wiklund (3'56"86), die de Nederlandse Irene Schouten (3'57"40) klopte. De bronzen plak ging naar de Tsjechische Martina Sablikova.