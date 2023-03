Bart Swings rijdt meesterlijk naar wereldtitel, Sandrine Tas 6e op massastart

clock 17:45 17 uur 45. Vosté opgelucht na 8e plek: "Niet makkelijkste seizoen". Vosté opgelucht na 8e plek: "Niet makkelijkste seizoen"

clock 17:28 17 uur 28. Tas 6e op massastart. De Nederlandse Marijke Groenewoud zorgt voor een thuisfeestje op de massastart. Met een gewaagde vroege uitval verraste ze iedereen. Zeker wanneer ze haar voorsprong vasthield en de wereldtitel greep. Sandrine Tas beleefde een rollercoaster van een wedstrijd. Van de kop naar de staart, de Belgische heeft op elke positie kort vertoefd. Uiteindelijk strandt ze met haar eindsprint op een 6e stek. . Tas 6e op massastart De Nederlandse Marijke Groenewoud zorgt voor een thuisfeestje op de massastart. Met een gewaagde vroege uitval verraste ze iedereen. Zeker wanneer ze haar voorsprong vasthield en de wereldtitel greep.

clock 17:06 17 uur 06. Swings pakt goud op massastart! Bart Swings nam van bij het begin van de zestien rondjes de wedstrijd in handen. Eenzame vluchter Michael liet hij vliegen, vanaf een derde positie keek onze landgenoot de kat uit de boom. In ronde 7 vond Swings het welletjes. Hij draafde naar voor en rekende de koploper in. Het sein voor een due Italianen om de Belg even te verdringen. Swings wilde niet dat alle ogen op hem gericht waren en gaf een paar posities prijs. Hij voelde dat de Zuid-Koreaan in zijn zog tegen de vlakte ging, maar had daar geen last van. Met nog 5 ronden op de agenda mengden de Nederlanders zich almaar nadrukkelijker in de debatten. Tot grote vreugde van het Heerenveense publiek, dat Bergsma punten zag sprokkelen. Op plek 4 kwam Swings daarvoor niet in aanmerking. In de voorlaatste ronde achtte de Belg zijn moment gekomen. Met een schicht lanceerde hij zich naar de koppositie. Hij reed met een verschroeiend tempo naar WK goud. De tweede medaille voor Swings. . Swings pakt goud op massastart! Bart Swings nam van bij het begin van de zestien rondjes de wedstrijd in handen. Eenzame vluchter Michael liet hij vliegen, vanaf een derde positie keek onze landgenoot de kat uit de boom.

clock 16:57 16 uur 57. De schaatsers melden zich aan de start. Bart Swings draagt de helm met nummer 9. Hij gaat op zoek naar een nieuwe medaille. . De schaatsers melden zich aan de start. Bart Swings draagt de helm met nummer 9. Hij gaat op zoek naar een nieuwe medaille.

clock 16:41 16 uur 41. Zo meteen Swings. Zo dadelijk betreedt Bart Swings de schaatsbaan voor de massastart. Later komt ook Sandrine Tas aan de beurt in dat onderdeel bij de vrouwen. . Zo meteen Swings Zo dadelijk betreedt Bart Swings de schaatsbaan voor de massastart. Later komt ook Sandrine Tas aan de beurt in dat onderdeel bij de vrouwen.

clock 16:37 16 uur 37. Jutta Leerdam domineert op 1.000 meter. De tegenstand weggeblazen. Met 1,23 seconden voorsprong op landgenote Rijpma-De Jong verpulvert Jutta Leerdam de tegenstand in Heerenveen. Ze klokte als slotrijdster een tijd van 1'13"03. Landgenote Isabelle Van Elst was met 1'16"52 goed voor een 14e plek. . Jutta Leerdam domineert op 1.000 meter De tegenstand weggeblazen. Met 1,23 seconden voorsprong op landgenote Rijpma-De Jong verpulvert Jutta Leerdam de tegenstand in Heerenveen. Ze klokte als slotrijdster een tijd van 1'13"03. Landgenote Isabelle Van Elst was met 1'16"52 goed voor een 14e plek.

clock 15:20 15 uur 20. Ook Tas naar finale massastart. Sandrine Tas volgde het voorbeeld van Swings. Met een 7e plaats in haar halve finale is ze om 17.19 uur van de partij in de finale van de massastart. . Ook Tas naar finale massastart Sandrine Tas volgde het voorbeeld van Swings. Met een 7e plaats in haar halve finale is ze om 17.19 uur van de partij in de finale van de massastart.

clock 14:09 14 uur 09. Swings door naar finale massastart. Bart Swings heeft zich vanmiddag vlot geplaatst voor de finale van de massastart. De olympische en Europese kampioen op de discipline wil zijn drieluik vanmiddag volmaken. De 32-jarige Swings werd 5e in de eerste halve finale met 10 punten, de top 8 stootte door. Er zijn 2 halve finales. De finale is om 16.58 uur. . Swings door naar finale massastart Bart Swings heeft zich vanmiddag vlot geplaatst voor de finale van de massastart. De olympische en Europese kampioen op de discipline wil zijn drieluik vanmiddag volmaken.



clock 21:43 21 uur 43. Schaatsen Vestimentair drama voor Nederland: blote enkel kost Oranje wereldtitel op de achtervolging

clock 22:30 Swings op 3, Roest op 1. 22 uur 30. Swings op 3, Roest op 1

clock 21:05 21 uur 05. Bart Swings opent WK met brons op 5.000 meter. De massastart op zaterdag is zijn hoofddoel, maar Bart Swings heeft ook al eremetaal meegesprokkeld op de 5.000 meter, zijn eerste WK-medaille op een lange afstand. In het spoor van de Nederlandse topfavoriet Patrick Roest, die goud pakte, bleef Swings knappe rondjes rijden. Met 6'13"06 moest hij alleen Roest en de Italiaan Davide Ghiotto voor zich dulden. Op het vorige WK, in 2021 ook in Heerenveen, won Swings brons in de massastart. Dat was tot dusver zijn enige eremetaal op een WK afstanden. Swings kan zo met een enorme vertrouwensboost naar de massastart afzakken. . Bart Swings opent WK met brons op 5.000 meter De massastart op zaterdag is zijn hoofddoel, maar Bart Swings heeft ook al eremetaal meegesprokkeld op de 5.000 meter, zijn eerste WK-medaille op een lange afstand.



clock 19:40 19 uur 40. Tas had last van kaakproblemen. Tas noemde haar prestatie "redelijk". Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. "Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn." Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. "Dichter op de bal zitten", noemt ze dat . Tas had last van kaakproblemen Tas noemde haar prestatie "redelijk". Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. "Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn." Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. "Dichter op de bal zitten", noemt ze dat



clock 19:39 19 uur 39. Tas 17e op 3.000 meter. Sandrine Tas is als 17e geëindigde op de 3.000 meter op het WK in Heerenveen. Onze landgenote troefde in haar reeks wel de Zwitserse Kaitlyn McGregor af, maar bleef met 4'14"63 ver boven haar persoonlijk record (4'08"23). Het goud ging naar de Noorse Ragne Wiklund (3'56"86), die de Nederlandse Irene Schouten (3'57"40) klopte. De bronzen plak ging naar de Tsjechische Martina Sablikova. . Tas 17e op 3.000 meter Sandrine Tas is als 17e geëindigde op de 3.000 meter op het WK in Heerenveen. Onze landgenote troefde in haar reeks wel de Zwitserse Kaitlyn McGregor af, maar bleef met 4'14"63 ver boven haar persoonlijk record (4'08"23).



Het goud ging naar de Noorse Ragne Wiklund (3'56"86), die de Nederlandse Irene Schouten (3'57"40) klopte. De bronzen plak ging naar de Tsjechische Martina Sablikova.