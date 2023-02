Pelt zet stap richting finale BENE-League met thuiszege tegen Bocholt

Bocholt had met ruime voorsprong de reguliere competitie gewonnen. Zo werd het in de Final Four gekoppeld aan de nummer 4, Sporting Pelt, net als vorig jaar overigens.



Toen werd de Final Four nog in één weekend gespeeld, nu is dat anders en zijn er wel heen- en terugmatchen.



Het is die terugmatch die Bocholt mogelijk nog kan redden. Het miste zijn start compleet en stond bij de rust al 16-10 in het krijt. Dankzij een betere tweede helft kon de schade nog enigszins beperkt worden. Eindstand: 28-25.



Als Pelt dus voor het eerst in zijn geschiedenis de finale van de BENE-League wil halen, mag het zaterdag niet met meer dan 3 doelpunten verliezen in Bocholt.