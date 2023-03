Belgisch voetbal lanceert nieuwe campagne tegen discriminatie: "Willen mensen spiegel voorhouden"

Racisme als een tattoo

Zo’n tattoo symboliseert perfect hoe iemand letterlijk voor de rest van zijn of haar leven getekend kan worden door discriminatie, een vaak weerkerend element in de verhalen van slachtoffers. De campagne focust op racisme, homofobie en seksisme. Iedere vorm draait rond een veel gebruikt scheldwoord - makak, vuile homo en kutwijf - dat vervolgens vereeuwigd wordt in een tattoo op het gezicht van het slachtoffer. ​

Meer meldingen van echte incidenten

De scheldwoorden die aan bod komen, zijn uit het leven gegrepen en afkomstig uit echte meldingen van de afgelopen 2 jaar. Zo werd scheidsrechter Nathalie De Volder tijdens een van haar wedstrijden het slachtoffer van seksisme.

Daarbij moest ze uitlatingen zoals "kutwijf", "ga met de barbies spelen", "uw plaats is in de keuken" aanhoren.

Ook Cristiano Ferri krijgt een prominente rol in de campagne. Hij werd tijdens zijn spelerscarrière regelmatig het slachtoffer van homofobie en richtte daarom een eigen voetbalploeg op, “Brussels Gay Sports”, voor lotgenoten.



De constante alertheid voor discriminatie in al haar vormen blijkt broodnodig. Dat bevestigen ook de cijfers van 2 jaar "Come Together". Uit onderzoek van de KBVB en KU Leuven bleek dat 37% van de jeugdvoetballers de afgelopen 2 jaar het slachtoffer van discriminatie werd. Bij meisjes is dat zelfs de helft.



Van de 590 meldingen in 2022 ging het 500 keer of in zo’n 85 procent van de gevallen over racisme. De overige 15% valt toe te schrijven aan seksuele

oriëntatie, seksisme, bodyshaming en religie.