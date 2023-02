LIVESTREAM: Wie valt in de prijzen op "FIFA The Best"? Kijk naar het gala

clock 13:43

13 uur 43. "Real Madrid reist niet af naar gala". De smokings mogen weer uit de kast gehaald worden. Vanavond organiseert de FIFA zijn "The Best"-awards in Parijs. Op de gastenlijst staan uiteraard veel spelers van Real Madrid, winnaar van de Champions League. Zoals Thibaut Courtois, Karim Benzema en Carlo Ancelotti. Alleen: volgens goed geïnformeerde Spaanse media zullen de genomineerden van de Koninklijke niet afreizen naar Frankrijk. Officieel omdat de belangrijke bekermatch tegen Barcelona donderdag al op het programma staat. Toch zouden ook andere motieven meespelen. Bij Real zouden ze namelijk weten dat niemand straks een hoofdprijs wint. Wellicht wordt het dus een groot Argentijns feestje in Parijs met Lionel Messi (beste speler), Lionel Scaloni (beste trainer) en Emiliano Martinez (beste doelman) als favorieten. Maar draaide die laatste echt een beter seizoen dan Courtois? Op clubniveau haalde de keeper van Aston Villa toch niet het niveau van onze Rode Duivel, op het WK maakte hij wel het verschil voor zijn land. Zou dat bij de stemgerechtigden (coaches, kapiteins, journalisten en fans) de doorslag gegeven hebben? De derde genomineerde is overigens Yassine Bounou, keeper van Sevilla en uitblinker met Marokko op het WK. .