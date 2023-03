LIVESTREAM: Wat een weelde! Rani Rosius en Delphine Nkansa naar finale 60m, Doom en Watrin naar finale 400m

clock 18:04 18 uur 04. Ponette uitgeschakeld. Geen finaleplaats voor Ponette, ze strandt op de vierde plaats in 53"07. De winst is weinig verrassend voor Femke Bol in 52"19. Ook de Oostenrijkse Susanne Gogl-Walli en de Tsjechische Tereza Petrzilkova stoten door naar de finale. . Ponette uitgeschakeld Geen finaleplaats voor Ponette, ze strandt op de vierde plaats in 53"07. De winst is weinig verrassend voor Femke Bol in 52"19. Ook de Oostenrijkse Susanne Gogl-Walli en de Tsjechische Tereza Petrzilkova stoten door naar de finale.

clock 18:04 18 uur 04. Ponette komt door als vierde. Kan ze nog een plaatsje opschuiven?

clock 17:58 17 uur 58. Ponette neemt het op tegen Bol. Helena Ponette moet de Belgische eer hooghouden in de tweede halve finale van de 400 meter bij de vrouwen, na de uitschakeling van Camille Laus. Ook zij moet bij de eerste drie eindigen voor een plek in de finale. Ponette had met 52"31 zowaar de derde tijd in de reeksen en was daarmee zelfs sneller dan Femke Bol (die haar reeks makkelijk won in 52"35), maar dat zegt natuurlijk niks. De kans dat Ponette de Nederlandse topfavoriete zal kunnen volgen is nagenoeg onbestaande.



Ponette had met 52"31 zowaar de derde tijd in de reeksen en was daarmee zelfs sneller dan Femke Bol (die haar reeks makkelijk won in 52"35), maar dat zegt natuurlijk niks. De kans dat Ponette de Nederlandse topfavoriete zal kunnen volgen is nagenoeg onbestaande.

clock 17:57 17 uur 57. Klaver maakt het waar. Na de mannen is het nu aan de vrouwen in de halve finales van de 400 meter. Geen verrassing in de eerste reeks. Lieke Klaver wint die in 51"43. Ook de Poolse Anna Kielbasinska en Lada Vondrova stoten als nummers twee en drie rechtstreeks door naar de finale.

clock 17:51 17 uur 51. Weir doet weer haasje-over met Stanek. Met een worp van 22,06, de beste Europese prestatie dit seizoen, pakt de Italiaan de leiding weer over.

clock 17:50 17 uur 50. Alexander Doom is tevreden na zijn succesvolle halve finale. Alexander Doom is tevreden na zijn succesvolle halve finale

clock 17:49 17 uur 49. Het ging supersnel. Vanuit baan 3 was het niet simpel. De kine gaat straks wat werk hebben, want twee races op een dag lopen, is best zwaar. Alexander Doom.

clock 17:46 17 uur 46. In het spoor van Warholm knalt Watrin naar nieuw Belgisch record. In het spoor van Warholm knalt Watrin naar nieuw Belgisch record

clock 17:45 17 uur 45. Ook Watrin naar de finale! Na Rosius en Nkansa op de 60 meter hebben we nu ook twee Belgische finalisten op de 400 meter. Na Doom stoot ook Watrin door! Hij gooit zich op de finish nog net voorbij Husillos en wordt zo tweede in 45"82, een verbetering van zijn Belgisch record! Aan Warholm viel niks te doen, de Noor won in 45"43.

clock 17:44 17 uur 44. Watrin loopt in derde positie bij het ingaan van de slotronde. Kan hij standhouden?

clock 17:42 17 uur 42. Wat kan Watrin? Na Doom is het nu aan Watrin om te schitteren in de tweede halve finale op de 400 meter. Hij krijgt pittige concurrentie met onder meer de Noorse wonderboy Karsten Warholm en titelverdediger Oscar Husillos.

clock 17:41 17 uur 41. Stanek grijpt de macht. Weir is zijn koppositie al kwijt in het kogelstoten. Titelverdediger Tomas Stanek pakt uit met een worp van 21,92 meter.

clock 17:40 17 uur 40. In de finale van het kogelstoten heeft de Italiaan Zane Weir voorlopig de beste kaarten. Hij leidt met een worp van 21,89, een nationaal record. . In de finale van het kogelstoten heeft de Italiaan Zane Weir voorlopig de beste kaarten. Hij leidt met een worp van 21,89, een nationaal record.

clock 17:39 17 uur 39. Delphine Nkansa is kritisch ondanks finaleplaats. Delphine Nkansa is kritisch ondanks finaleplaats

clock 17:38 17 uur 38. Ik ben tevreden, maar ook wat ontgoocheld. Ik heb geen toprace gelopen. Delphine Nkansa.

clock 17:37 17 uur 37. Belgen blijven knallen, ook Alexander Doom naar finale. Belgen blijven knallen, ook Alexander Doom naar finale

clock 17:36 17 uur 36. Doom naar de finale. Het Belgisch succes houdt aan. Doom geeft de derde plek niet meer uit handen en plaatst zich zo rechtstreeks voor de finale. Hij klokt af in 46"12. De winst is voor de Zweed Carl Bengtström in 45"77, de Tsjech Matej Krsek is tweede in 46"03". De Nederlander Liemarvin Bonevacia is uitgeschakeld.

clock 17:34 17 uur 34. Doom duikt als derde de laatste ronde in, op koers voor een finaleplaats. . Doom duikt als derde de laatste ronde in, op koers voor een finaleplaats.

clock 17:34 17 uur 34. Doom en Watrin knokken voor finaleplaats. Zowel Alexander Doom als Julien Watrin wist zich vanochtend overtuigend te plaatsen voor de halve finales van de 400 meter. Om nog beter te doen en ook de finale te bereiken moeten ze straks bij de top drie in hun reeks eindigen. Net als vanochtend komt Doom eerst in actie, daarna is het aan Watrin.