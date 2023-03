LIVESTREAM: Thiam leidt de dans na 2 onderdelen van de vijfkamp, Vidts op koers voor brons

clock 10:45 10 uur 45. Ook Vidts begint goed aan het kogelstoten. Met 13,94 meter zet ze een goede opener neer. . Ook Vidts begint goed aan het kogelstoten. Met 13,94 meter zet ze een goede opener neer.

clock 10:43 10 uur 43. Thiam doet het prima bij haar eerste worp en laat meteen 14,80 meter optekenen.

clock 10:41 10 uur 41. Wat doen Thiam en Vidts in het kogelstoten? De ochtendsessie is zo goed als afgelopen in de Ataköy Arena, alleen de vijfkampers moeten nog aan bak in het kogelstoten

clock 10:11 10 uur 11. Thiam aan de leiding na twee disciplines. Ook bij haar derde poging raakt Thiam niet over 1,95 meter. Met een sprong over 1,92 meter is ze wel de beste in het hoogspringen. Ze voert nu ook de tussenstand aan met 2209 punten, Adrianna Sulek is tweede met 2175 punten, Vidts derde met 2098 punten.

clock 10:04 10 uur 04. Sulek moet afhaken. Sulek raakt ook bij haar derde poging niet over 1,92 meter. Thiam neemt zo de leiding in de tussenstand na twee onderdelen en probeert nog wat verder uit te lopen. Haar eerste poging op 1,95 meter ging wel fout.

clock 10:04 10 uur 04. Thiam maakt het verschil met sprong over 1,92 meter.

clock 10:03 10 uur 03. Thiam over 1,92 meter! De tweede poging ging ook fout bij Thiam, maar bij haar derde sprong raakt ze wél over 1,92 meter. Hier kan ze afstand nemen, wat doet Sulek bij haar derde sprong?

clock 10:01 10 uur 01. Thiam faalt op 1,92 meter. Thiam faalt een eerste keer. 1,92 meter blijkt te hoog gegrepen, maar ze heeft nog twee pogingen. Ook Sulek raakt bij haar eerste poging niet over 1,92 meter.

clock 09:55 09 uur 55. Sulek geeft voorlopig geen duimbreed toe. Ook zij gaat over 1,89 meter, al heeft de Poolse daar wel twee pogingen voor nodig.

clock 09:54 09 uur 54. Thiam blijft foutloos, ook 1,89 meter lukt haar prima.

clock 09:53 09 uur 53. Vidts raakt niet over 1,86 meter. Thiam zet haar foutloze parcours onverminderd voort. Ook 1,89 meter is een hapklare brok voor de titelverdedigster. Minder goed nieuws voor Vidts, zij heeft drie keer gefaald op 1,86 meter. Haar persoonlijk record is 1,84 meter.



Minder goed nieuws voor Vidts, zij heeft drie keer gefaald op 1,86 meter. Haar persoonlijk record is 1,84 meter.

clock 09:45 09 uur 45. Thiam ook vlot over 1,86 meter.

clock 09:43 09 uur 43. Thiam stoomt door. Thiam doet er nog een schepje bovenop en gaat ook vlot over 1,86 meter.

clock 09:42 09 uur 42. Vidts rondt de kaap van 1,83 meter. Ze zijn nu met vier, de atletes die over 1,83 meter zijn geraakt. Ook Vidts is daar bij haar tweede poging in geslaagd, de Nederlandse Sofie Dokter had drie pogingen nodig. Sulek en Thiam klaarden het in één keer.

clock 09:40 09 uur 40. Dit is maar een peulschil voor Thiam. Op 1,90 meter kan ze afstand nemen van de concurrentie. Kris Meertens.

clock 09:38 09 uur 38. Ook 1,83 meter is geen probleem voor Thiam.

clock 09:36 09 uur 36. Thiam ook vlot over 1,83 meter, Vidts nog niet. Ook 1,83 meter vormt geen enkel probleem voor Thiam. Het moet nog allemaal echt beginnen voor de topfavoriete. Ook Sulek ging al over 1,83 meter, Vidts faalde bij haar eerste poging.

clock 09:30 09 uur 30. Thiam begint met feilloze sprong over 1,80 meter.

clock 09:21 09 uur 21. Thiam gaat vlot over 1,80 meter. Thiam heeft gewacht tot de lat op 1,80 meter lag om in actie te komen. De titelverdedigster gaat er met overschot over, een veelbelovend begin.