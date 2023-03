LIVESTREAM: Prima start voor Nafi Thiam en Noor Vidts op de vijfkamp

clock 08:39 08 uur 39. Vidts gaat vlotjes over 1,71 meter. Vidts gaat vlotjes over 1,71 meter

clock 08:30 08 uur 30. Vidts gaat nu ook vlot over 1,71 meter. Enkel de Nederlandse Sofie Dokter en de Britse Holly Mills doen voorlopig even goed. Sulek en Thiam kijken nog steeds de kat uit de boom. . Vidts gaat nu ook vlot over 1,71 meter. Enkel de Nederlandse Sofie Dokter en de Britse Holly Mills doen voorlopig even goed. Sulek en Thiam kijken nog steeds de kat uit de boom.

clock 08:14 08 uur 14. Vidts over 1,68 meter. Vlekkeloze eerste sprong van Noor Vidts. De wereldkampioene op de vijfkamp gaat over 1,68 meter. Alleen Sulek en Thiam hebben nog niet gesprongen. . Vidts over 1,68 meter Vlekkeloze eerste sprong van Noor Vidts. De wereldkampioene op de vijfkamp gaat over 1,68 meter. Alleen Sulek en Thiam hebben nog niet gesprongen.

clock 08:06 08 uur 06. Het hoogspringen in de vijfkamp is volop aan de gang. Vidts en Thiam moeten nog in actie komen, zij laten de beginhoogtes aan zich voorbijgaan. . Het hoogspringen in de vijfkamp is volop aan de gang. Vidts en Thiam moeten nog in actie komen, zij laten de beginhoogtes aan zich voorbijgaan.

clock 07:27 07 uur 27. Vidts en Thiam beginnen uitstekend aan de vijfkamp op de 60m horden. Vidts en Thiam beginnen uitstekend aan de vijfkamp op de 60m horden

clock 07:15 07 uur 15. De vijfkampster krijgen nu even rust. Straks om 7.45u beginnen ze aan het tweede onderdeel, het hoogspringen. . De vijfkampster krijgen nu even rust. Straks om 7.45u beginnen ze aan het tweede onderdeel, het hoogspringen.

clock 07:14 07 uur 14. Vidts op één, Thiam op drie. Krijgt het podium op de vijfkamp al vorm na de eerste discipline? Noor Vidts deelt de leiding met Adrianna Sulek, beiden hebben 1.082 punten. Nafi Thiam is derde met 1.077 punten. . Vidts op één, Thiam op drie Krijgt het podium op de vijfkamp al vorm na de eerste discipline? Noor Vidts deelt de leiding met Adrianna Sulek, beiden hebben 1.082 punten. Nafi Thiam is derde met 1.077 punten.

clock 07:08 07 uur 08. Goed begin voor Thiam en Vidts! Prima start van de Belgen op de vijfkamp! Vidts snelt naar de winst in 8"21, haar beste tijd dit seizoen. Ze is nipt sneller dan Adrianna Sulek. Thiam is derde in 8"23, een persoonlijk record. . Goed begin voor Thiam en Vidts! Prima start van de Belgen op de vijfkamp! Vidts snelt naar de winst in 8"21, haar beste tijd dit seizoen. Ze is nipt sneller dan Adrianna Sulek. Thiam is derde in 8"23, een persoonlijk record.

clock 07:06 07 uur 06. We gaan ervan uit dat we twee medailles gaan hebben. Maar welke kleur zullen ze hebben? Kris Meertens. We gaan ervan uit dat we twee medailles gaan hebben. Maar welke kleur zullen ze hebben? Kris Meertens

clock 07:05 07 uur 05. Het EK van Thiam en Vidts kan bijna beginnen. We maken ons op voor de tweede reeks van de 60 meter. . Het EK van Thiam en Vidts kan bijna beginnen. We maken ons op voor de tweede reeks van de 60 meter.

clock 07:00 07 uur . Succes voor Oranje. Nederland boven in de eerste reeks. Sofie Dokter wint in 8"37, voor haar landgenote Marijke Esselink. . Succes voor Oranje Nederland boven in de eerste reeks. Sofie Dokter wint in 8"37, voor haar landgenote Marijke Esselink.

clock 07:00 07 uur . Thiam en Vidts in dezelfde reeks. De atletes van de vijfkamp staan klaar voor de 60 meter horden. Thiam en Vidts komen samen in actie, in de tweede reeks. Weliswaar niet zij aan zij, Thiam loopt in baan 3, Vidts in baan 7. . Thiam en Vidts in dezelfde reeks De atletes van de vijfkamp staan klaar voor de 60 meter horden. Thiam en Vidts komen samen in actie, in de tweede reeks. Weliswaar niet zij aan zij, Thiam loopt in baan 3, Vidts in baan 7.

clock 06:50 06 uur 50. Derde keer goud voor Thiam? Het is afwachten in welke vorm Thiam en Vidts op dit EK verschijnen, want geen van beiden werkte deze winter al een vijfkamp af. Voor Thiam is het vooral een eerste test na haar trainerswissel, al mikt ze natuurlijk resoluut op een derde Europese indoortitel, na goud in Belgrado in 2017 en Torun in 2021. Vidts pakte vorig jaar dan weer fenomenaal uit met haar wereldtitel op de vijfkamp in Belgrado. Het wordt wellicht vooral uitkijken voor Adrianna Sulek, de Poolse die vorige zomer op het WK vierde werd op de zevenkamp. . Derde keer goud voor Thiam? Het is afwachten in welke vorm Thiam en Vidts op dit EK verschijnen, want geen van beiden werkte deze winter al een vijfkamp af. Voor Thiam is het vooral een eerste test na haar trainerswissel, al mikt ze natuurlijk resoluut op een derde Europese indoortitel, na goud in Belgrado in 2017 en Torun in 2021.



Vidts pakte vorig jaar dan weer fenomenaal uit met haar wereldtitel op de vijfkamp in Belgrado. Het wordt wellicht vooral uitkijken voor Adrianna Sulek, de Poolse die vorige zomer op het WK vierde werd op de zevenkamp.