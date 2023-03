LIVESTREAM EK indoor: Dubbel succes voor Doom en Watrin, volgen Laus en Ponette voorbeeld op de 400m?

clock 08:47 08 uur 47. Pakt Bol nu al uit? Toch even op het puntje van onze stoel gaan zitten voor de tweede reeks van de 400 meter, met de Nederlandse topfavoriete Femke Bol. Spaart ze haar krachten of zet ze nu al een toptijd neer? . Pakt Bol nu al uit? Toch even op het puntje van onze stoel gaan zitten voor de tweede reeks van de 400 meter, met de Nederlandse topfavoriete Femke Bol. Spaart ze haar krachten of zet ze nu al een toptijd neer?

clock 08:46 08 uur 46. Watrin: "Ik ben een beetje verrast". Watrin: "Ik ben een beetje verrast"

clock 08:45 08 uur 45. De 4e tijd in de reeksen betekent normaal gezien ook een goeie baan in de halve finales, dat is belangrijk. Die 4e chrono zegt wel niet alles. In de halve finales is het opnieuw vanaf nul. Julien Watrin. De 4e tijd in de reeksen betekent normaal gezien ook een goeie baan in de halve finales, dat is belangrijk. Die 4e chrono zegt wel niet alles. In de halve finales is het opnieuw vanaf nul. Julien Watrin

clock 08:43 08 uur 43. Watrin stoomt met overtuigende winst naar de halve finales op de 400 meter. Watrin stoomt met overtuigende winst naar de halve finales op de 400 meter

clock 08:40 08 uur 40. Ik ben een beetje verrast, ik had verwacht dat het veel moeilijker zou gaan. Vooraf had ik toch wat stress. Je wilt bijvoorbeeld niet in een reeks lopen met Warholm en Bengström. In mijn reeks had je jongens als Petrucciani en Bonevacia die toch ook al iets bewezen hebben en veel ervaring hebben. Maar ik ben supertevreden, ik had een goed gevoel. Julien Watrin. Ik ben een beetje verrast, ik had verwacht dat het veel moeilijker zou gaan. Vooraf had ik toch wat stress. Je wilt bijvoorbeeld niet in een reeks lopen met Warholm en Bengström. In mijn reeks had je jongens als Petrucciani en Bonevacia die toch ook al iets bewezen hebben en veel ervaring hebben. Maar ik ben supertevreden, ik had een goed gevoel. Julien Watrin

clock 08:37 08 uur 37. De Tsjechische Lada Vondrova pakt overtuigend de winst in de eerste reeks van de 400 meter, ze wint in 52"77. De Noorse Henriette Jaeger plaatst zich als tweede ook automatisch voor de halve finales. . De Tsjechische Lada Vondrova pakt overtuigend de winst in de eerste reeks van de 400 meter, ze wint in 52"77. De Noorse Henriette Jaeger plaatst zich als tweede ook automatisch voor de halve finales.

clock 08:37 08 uur 37. Doen Laus en Ponette even goed? Na de Belgische mannen op de 400 meter is het straks aan de Belgische atletes. Camille Laus bijt de spits af in de derde reeks met onder meer de Nederlandse Lieke Klaver als stevige concurrente, Helena Ponette loopt in de vijfde en laatste reeks met de sterke Poolse Anna Kielbasinska. Femke Bol zien we straks al in de tweede reeks in actie. De Nederlandse liet vorige maand al haar bloedvorm zien op het nationaal kampioenschap, waar ze het 41 jaar oud wereldrecord op 400 meter indoor scherper stelde tot 49"26. Het goud ligt bij wijze van spreken al klaar voor haar. . Doen Laus en Ponette even goed? Na de Belgische mannen op de 400 meter is het straks aan de Belgische atletes. Camille Laus bijt de spits af in de derde reeks met onder meer de Nederlandse Lieke Klaver als stevige concurrente, Helena Ponette loopt in de vijfde en laatste reeks met de sterke Poolse Anna Kielbasinska.



clock 08:24 08 uur 24. Watrin pakt de winst! Wat een indrukwekkende race van Julien Watrin! Met een knappe versnelling in de laatste bocht pakt hij de leiding in de laatste reeks en die geeft hij niet meer uit handen. Hij wint in 46"41, een seizoensbeste. Liemarvin Bonevacia kon de Belg niet volgen, maar de Nederlander plaatst zich wel ook rechtstreeks als tweede. . Watrin pakt de winst! Wat een indrukwekkende race van Julien Watrin! Met een knappe versnelling in de laatste bocht pakt hij de leiding in de laatste reeks en die geeft hij niet meer uit handen. Hij wint in 46"41, een seizoensbeste. Liemarvin Bonevacia kon de Belg niet volgen, maar de Nederlander plaatst zich wel ook rechtstreeks als tweede.

clock 08:22 08 uur 22. Het zal niet zo makkelijk gaan voor Watrin, want de tegenstand is sterk. Hij heeft pas de vierde tijd. Kris Meertens. Het zal niet zo makkelijk gaan voor Watrin, want de tegenstand is sterk. Hij heeft pas de vierde tijd. Kris Meertens

clock 08:16 08 uur 16. Titelverdediger stoot door. Straks is het aan Julien Watrin, maar eerst krijgen we nog de vierde reeks op de 400 meter. Titelverdediger Oscar Husillos snelt daarin naar de halve finales, al moet hij wel de Tsjech Matej Krsek voor zich dulden. Die wint in 46"23. . Titelverdediger stoot door Straks is het aan Julien Watrin, maar eerst krijgen we nog de vierde reeks op de 400 meter. Titelverdediger Oscar Husillos snelt daarin naar de halve finales, al moet hij wel de Tsjech Matej Krsek voor zich dulden. Die wint in 46"23.

clock 08:16 08 uur 16. Alexander Doom snelt naar de halve finales van de 400 meter. Alexander Doom snelt naar de halve finales van de 400 meter

clock 08:07 08 uur 07. De derde reeks op de 400 meter is een prooi voor de Fransman Gilles Biron in 46"50. Ook de Nederlander Isayah Boers heeft als tweede een ticket voor de halve finales te pakken. . De derde reeks op de 400 meter is een prooi voor de Fransman Gilles Biron in 46"50. Ook de Nederlander Isayah Boers heeft als tweede een ticket voor de halve finales te pakken.

clock 07:59 07 uur 59. Doom naar de halve finales! Doom plaatst zich na een vlekkeloze race voor de halve finales. Hij wordt tweede in 46"26, slechts drie duizendste seconde trager dan de Spanjaard Inaki Canal. . Doom naar de halve finales! Doom plaatst zich na een vlekkeloze race voor de halve finales. Hij wordt tweede in 46"26, slechts drie duizendste seconde trager dan de Spanjaard Inaki Canal.

clock 07:58 07 uur 58. Doom nestelt zich in het spoor van Canal. Kan hij standhouden? . Doom nestelt zich in het spoor van Canal. Kan hij standhouden?

clock 07:57 07 uur 57. Alexander Doom staat klaar in de buitenbaan voor zijn reeks op de 400 meter. Hij zal het vooral moeten opnemen tegen de Spanjaard Inaki Canal, die in de baan naast hem loopt. . Alexander Doom staat klaar in de buitenbaan voor zijn reeks op de 400 meter. Hij zal het vooral moeten opnemen tegen de Spanjaard Inaki Canal, die in de baan naast hem loopt.

clock 07:51 07 uur 51. Warholm toont meteen goede vorm. Karsten Warholm loopt met de vingers in de neus naar winst in de eerste reeks van de 400 meter. De Noor wint in 45"75, het tweede rechtstreekse ticket voor de halve finales gaat naar de Zweed Carl Bengtström. . Warholm toont meteen goede vorm Karsten Warholm loopt met de vingers in de neus naar winst in de eerste reeks van de 400 meter. De Noor wint in 45"75, het tweede rechtstreekse ticket voor de halve finales gaat naar de Zweed Carl Bengtström.

clock 07:38 07 uur 38. Stoten Doom en Watrin door naar de halve finales? Alexander Doom komt als eerste Belg in actie op de 400 meter, hij loopt in de tweede reeks. Julien Watrin kan eerst nog even toekijken, hij moet pas in de vijfde reeks aan de bak. Enkel de top twee van elke reeks stoot rechtstreeks door naar de halve finales. De twee beste verliezende tijden worden opgevist. In de eerste reeks is het vooral uitkijken naar de Noorse wonderboy Karsten Warholm, dé topfavoriet voor de Europese titel. . Stoten Doom en Watrin door naar de halve finales? Alexander Doom komt als eerste Belg in actie op de 400 meter, hij loopt in de tweede reeks. Julien Watrin kan eerst nog even toekijken, hij moet pas in de vijfde reeks aan de bak. Enkel de top twee van elke reeks stoot rechtstreeks door naar de halve finales. De twee beste verliezende tijden worden opgevist.



clock 07:38 07 uur 38. Tentoglou op de afspraak. In het verspringen heeft topfavoriet Miltiadis Tentoglou zijn finaleticket al op zak. Bij zijn tweede poging haalde hij 8,03 meter, enkel de Roemeen Gabriel Bitan doet voorlopig even goed. Intussen zijn ook de kwalificaties in het polsstokspringen bij de vrouwen aan de gang. . Tentoglou op de afspraak In het verspringen heeft topfavoriet Miltiadis Tentoglou zijn finaleticket al op zak. Bij zijn tweede poging haalde hij 8,03 meter, enkel de Roemeen Gabriel Bitan doet voorlopig even goed. Intussen zijn ook de kwalificaties in het polsstokspringen bij de vrouwen aan de gang.

clock 07:32 Het programma van vandaag op het EK in Istanbul. Let op, daar is het wel twee uur later. 07 uur 32. Het programma van vandaag op het EK in Istanbul. Let op, daar is het wel twee uur later.