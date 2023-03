LIVESTREAM EK indoor: Crestan stoot als enige Belg door op de 800 meter, De Smet verrassend uitgeschakeld

clock 18:07 18 uur 07. In de voorlaatste reeks van de 800 meter gaat de winst naar de Zwitserse Audrey Werro. Zij gaat samen met de Française Léna Kandissounon naar de halve finales. . In de voorlaatste reeks van de 800 meter gaat de winst naar de Zwitserse Audrey Werro. Zij gaat samen met de Française Léna Kandissounon naar de halve finales.

clock 18:06 18 uur 06. De Smet: "Ik weet niet wat er is misgelopen vandaag".

clock 18:02 18 uur 02. Dit is een teleurstelling. Ik weet niet wat er misgegaan is. Na 400 meter voelde ik aan mijn benen dat het lastig zou worden. Het was niet goed vandaag. Ja, plots was er veel druk, maar ik had niet het gevoel dat ik daar veel last van had. Ik ben altijd open in mijn ambities en dan stel je je iets kwetsbaarder op. Ik baal nu even. Tibo De Smet.

clock 17:59 17 uur 59. Hodgkinson met de vingers in de neus. De derde reeks van de 800 meter is niet meer dan een verplicht nummer voor Keely Hodgkinson. De Britse titelverdedigster wint overtuigend in 2'01"67. De Duitse Majtie Kolberg mag als tweede ook mee naar de halve finales. De Italiaanse Eloisa Coiro stoot ook door met de voorlopig beste verliezende tijd.

clock 17:55 17 uur 55. Vandeputte: "Vanmorgen een beetje ziek opgestaan".

clock 17:52 17 uur 52. Mahoetsjich in de problemen? Is er een verrassing in de maak in de kwalificaties van het hoogspringen? Titelverdedigster Jaroslava Mahoetsjich faalt ook bij haar tweede poging op 1,87 meter. Dreigt de uitschakeling voor de Oekraïense?

clock 17:50 17 uur 50. Horvat grijpt de winst. Spannende strijd in de tweede reeks. De Sloveens Anita Horvat krijgt het even lastig in de laatste ronde, maar vindt snel haar tweede adem en loopt alsnog naar de winst. Het tweede ticket voor de halve finales is voor de Slovaakse Gabriela Gajanova.

clock 17:50 17 uur 50. Crestan: "Iedereen heeft kans om in de finale te geraken".

clock 17:46 17 uur 46. Française Charlotte Pizzo is ontroostbaar na 4e plaats in de reeksen van de 800m.

clock 17:39 17 uur 39. Boffey geeft visitekaartje af. De grootste concurrentie voor Hodgkinson komt mogelijk uit eigen land met Isabelle Boffey. Dat bewijst de Britse ook in de eerste reeks. Ze wint nipt voor de Hongaarse Bianka Keri.

clock 17:37 17 uur 37. Hodgkinson als grote topfavoriete. Tijd voor de reeksen van de 800 meter bij de vrouwen. Eén atlete steekt er op dat nummer bovenuit: Keely Hodgkinson. De Britse, die vrijdag pas 21 wordt, verbeterde vorige week in Birmingham nog haar Brits record op de 800 meter indoor. In Istanboel zal ze met niks minder vrede nemen dan een verlenging van haar Europese indoortitel. Hodgkinson pakte eerder ook al zilver op de Olympische Spelen en het WK en is ook de regerende Europese kampioene op de 800 meter outdoor. . Hodgkinson als grote topfavoriete Tijd voor de reeksen van de 800 meter bij de vrouwen. Eén atlete steekt er op dat nummer bovenuit: Keely Hodgkinson. De Britse, die vrijdag pas 21 wordt, verbeterde vorige week in Birmingham nog haar Brits record op de 800 meter indoor.



In Istanboel zal ze met niks minder vrede nemen dan een verlenging van haar Europese indoortitel. Hodgkinson pakte eerder ook al zilver op de Olympische Spelen en het WK en is ook de regerende Europese kampioene op de 800 meter outdoor.

clock 17:35 17 uur 35. Programma. De reeksen van de 800 meter bij de mannen zitten erop, met wisselend Belgisch succes dus. Intussen zijn in de Ataköy Arena ook de kwalificaties van het hoogspringen bij de vrouwen en het kogelstoten bij de mannen bezig. Straks krijgen we opnieuw een loopnummer met de reeksen van de 800 meter bij de vrouwen.

clock 17:32 17 uur 32. Tibo De Smet kan zich verrassend genoeg niet kwalificeren op de 800 meter.

clock 17:32 17 uur 32. Slechts één Belg naar de halve finales, Eliott Crestan. De uitschakeling van Tibo De Smet, de snelste Europeaan van het seizoen, is toch een ontgoocheling. Marc Willems.

clock 17:30 17 uur 30. De Smet verrassend uitgeschakeld. De Smet moet ook nog de Italiaan Simone Barontini laten passeren en wordt pas derde in 1'48"43. Onvoldoende voor een plek in de halve finales. Toch een stevige ontgoocheling voor de Belg.

clock 17:30 17 uur 30. Robert versnelt bij het ingaan van de slotronde. De Smet gaat niet mee.

clock 17:29 17 uur 29. De Smet komt halfweg als leider door in 53"47. Kan hij standhouden tot het einde?

clock 17:28 17 uur 28. De Smet gaat resoluut naar de leiding, de Fransman Benjamin Robert volgt in zijn spoor.

clock 17:27 17 uur 27. Kan De Smet topvorm etaleren? Tibo De Smet begon eind januari met een knal aan zijn indoorseizoen. In Luxemburg verpulverde hij het Belgische record van Eliott Crestan met een toptijd van 1'45"04. Alleen de Keniaan Noah Kibet liep dit jaar al sneller met 1'44"98. Wereldwijd waren er zelfs maar 24 atleten ooit sneller. Het leverde De Smet ook een mooie erkenning op, hij werd door de volgers van European Athletics uitgeroepen tot Europese atleet van de maand januari. De Smet staat ook eerste op de Europese ranglijst, al moest hij vorige maand op het BK indoor in een tactische race wel de duimen leggen voor Eliott Crestan. In Istanbul mikt hij voluit op de finale. . Kan De Smet topvorm etaleren? Tibo De Smet begon eind januari met een knal aan zijn indoorseizoen. In Luxemburg verpulverde hij het Belgische record van Eliott Crestan met een toptijd van 1'45"04. Alleen de Keniaan Noah Kibet liep dit jaar al sneller met 1'44"98. Wereldwijd waren er zelfs maar 24 atleten ooit sneller.

Het leverde De Smet ook een mooie erkenning op, hij werd door de volgers van European Athletics uitgeroepen tot Europese atleet van de maand januari. De Smet staat ook eerste op de Europese ranglijst, al moest hij vorige maand op het BK indoor in een tactische race wel de duimen leggen voor Eliott Crestan. In Istanbul mikt hij voluit op de finale.