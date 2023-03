LIVESTREAM EK: Hendrix naar finale 3.000m, polsstokspringer Broeders pakt finaleticket en Zagré overleeft reeksen 60m horden

clock 09:40 09 uur 40. Het podium? Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Ik denk dat een top 5 zeker mogelijk is, als ik een goede dag heb. Het is afwachten hoe ik die 2 keer lopen verteer. Er zijn nog heel sterke mannen, die ongeveer hetzelfde niveau hebben als ik. Het ligt dicht bij elkaar. Als er morgen een medaille uitkomt, zou dat super zijn en een van de bekroningen van mijn carrière. Robin Hendrix. Het podium? Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Ik denk dat een top 5 zeker mogelijk is, als ik een goede dag heb. Het is afwachten hoe ik die 2 keer lopen verteer. Er zijn nog heel sterke mannen, die ongeveer hetzelfde niveau hebben als ik. Het ligt dicht bij elkaar. Als er morgen een medaille uitkomt, zou dat super zijn en een van de bekroningen van mijn carrière. Robin Hendrix

clock 09:37 09 uur 37. Hendrix: "Top vijf of podium is zeker mogelijk". Hendrix: "Top vijf of podium is zeker mogelijk"

clock 09:33 09 uur 33. Vuleta pakt stevig uit. Het zijn nog maar de kwalificaties in het verspringen bij de vrouwen, maar dat weerhoudt Ivana Vuleta er duidelijk niet van om stevig uit te halen. De Servische zet een indrukwekkende 6,98 meter neer, de beste Europese prestatie dit seizoen.

clock 09:23 09 uur 23. Dit is de eerste echt slechte race van mijn leven en is dus wel een klop. Ik probeerde mee te glippen om te sprinten. Maar een stomme Zweed blokkeerde mij, voor ik het wist was ik te laat voor de eindspurt. Ik had de benen. Ik moest eigenlijk zonder problemen top 3 lopen. John Heymans.

clock 09:22 09 uur 22. Heymans: "Een stomme Zweed blokkeerde mij". Heymans: "Een stomme Zweed blokkeerde mij"

clock 09:20 09 uur 20. Joseph is meteen op de afspraak. De Zwitser wint de eerste reeks in 7"61. . Joseph is meteen op de afspraak. De Zwitser wint de eerste reeks in 7"61.

clock 09:20 09 uur 20. Geeft Jason Joseph visitekaartje af? De ochtendsessie op deze zaterdag wordt afgesloten met de reeksen van de 60 meter horden bij de mannen. De top drie van elke reeks en de vier beste verliezende tijden stoten door naar de halve finales. De Zwitser Jason Joseph komt met de beste papieren aan de start. Hij voert dit jaar de Europese ranking aan met een Zwitsers record van 7"44. Ook de Spanjaard Enrique Llopis, de Pool Jakub Szymanski en Fransmannen Just Kwaou-Mathey en Pascal Martinot-Lagarde zijn medaillekandidaten.



De Zwitser Jason Joseph komt met de beste papieren aan de start. Hij voert dit jaar de Europese ranking aan met een Zwitsers record van 7"44. Ook de Spanjaard Enrique Llopis, de Pool Jakub Szymanski en Fransmannen Just Kwaou-Mathey en Pascal Martinot-Lagarde zijn medaillekandidaten.

clock 09:14 09 uur 14. Kwalificaties verspringen. In het verspringen bij de vrouwen is de strijd voor een plek in de finale ingezet. Voor Olympische- en wereldkampioene Malaika Mihambo mag dat geen probleem vormen. De Duitse zal er in de finale vooral op gebrand zijn om de wrange nasmaak van het EK outdoor in eigen land van afgelopen zomer weg te spoelen. Toen moest ze haar meerdere erkennen in de Servische Ivana Vuleta.

clock 09:06 09 uur 06. De atleten van de zevenkamp zijn intussen aan het derde en laatste onderdeel tijdens deze ochtendsessie begonnen: het kogelstoten. Vanavond staat nog het hoogspringen op het menu, morgen de 60 meter horden, het polsstokspringen en de 1.000 meter. . De atleten van de zevenkamp zijn intussen aan het derde en laatste onderdeel tijdens deze ochtendsessie begonnen: het kogelstoten. Vanavond staat nog het hoogspringen op het menu, morgen de 60 meter horden, het polsstokspringen en de 1.000 meter.

clock 09:05 09 uur 05. Broeders heeft finaleticket beet. Ben Broeders is bij zijn eerste poging over de kwalificatiehoogte van 5,75 meter gegaan. Hij heeft zijn ticket voor de finale dus op zak! . Broeders heeft finaleticket beet Ben Broeders is bij zijn eerste poging over de kwalificatiehoogte van 5,75 meter gegaan. Hij heeft zijn ticket voor de finale dus op zak!

clock 09:04 09 uur 04. Zagré met de derde beste verliezende tijd naar de halve finales. Zagré met de derde beste verliezende tijd naar de halve finales

clock 09:01 09 uur 01. Zagré naar de halve finales. De laatste reeks op de 60 meter horden gooit geen roet meer in het eten voor Zagré. De Italiaanse Elisa Maria Di Lazzaro zet met 8'10" een betere verliezende tijd neer dan Zagré, maar die stoot uiteindelijk met de derde verliezende tijd ook door naar de halve finales.

clock 08:58 08 uur 58. Tussenstand zevenkamp. Het verspringen in de zevenkamp is intussen al een tijdje afgerond. De Est Hans-Christian Huasenberg was daarin de beste met een spring van 7,81 meter. Voor Simone Ehammer werd het een waar fiasco met drie nulsprongen. Na twee onderdelen leidt Hausenberg met 1.945 punten. de Fransman Kevin Mayer staat tweede met 1.849 punten, de Noor Sander Skotheim is derde met 1.825 punten.



Na twee onderdelen leidt Hausenberg met 1.945 punten. de Fransman Kevin Mayer staat tweede met 1.849 punten, de Noor Sander Skotheim is derde met 1.825 punten.

clock 08:56 08 uur 56. Geen zorgen voor Zagré bij de derde reeks van de 60 meter horden. De Noorse Andrea Rooth wordt daarin vierde in 8"21, te traag om in de hot seats plaats te mogen nemen. . Geen zorgen voor Zagré bij de derde reeks van de 60 meter horden. De Noorse Andrea Rooth wordt daarin vierde in 8"21, te traag om in de hot seats plaats te mogen nemen.

clock 08:46 08 uur 46. Hendrix stoot door met beste verliezende tijd. Hendrix stoot door met beste verliezende tijd

clock 08:46 08 uur 46. Heymans grijpt naast finaleplaats op de 3.000 meter. Heymans grijpt naast finaleplaats op de 3.000 meter

clock 08:43 08 uur 43. Zagré mag nog in de hot seats blijven zitten na de tweede reeks van de 60 meter horden, maar ze zakt wel een plaatsje. De Poolse Weronica Nagiec werd vierde in 8"09, sneller dus dan Zagré. . Zagré mag nog in de hot seats blijven zitten na de tweede reeks van de 60 meter horden, maar ze zakt wel een plaatsje. De Poolse Weronica Nagiec werd vierde in 8"09, sneller dus dan Zagré.

clock 08:42 08 uur 42. Ben Broeders heeft nog een weg af te leggen om de finale van het polsstokspringen te halen. Op 5,65 meter had hij twee pogingen nodig. De kwalificatiehoogte is 5,75 meter. Ook een plek bij de beste acht levert een finaleplaats op. . Ben Broeders heeft nog een weg af te leggen om de finale van het polsstokspringen te halen. Op 5,65 meter had hij twee pogingen nodig. De kwalificatiehoogte is 5,75 meter. Ook een plek bij de beste acht levert een finaleplaats op.

clock 08:34 08 uur 34. Geen top drie voor Zagré. Het zal met de beste verliezende tijden moeten gebeuren voor Anne Zagré. Ze wordt vierde in 8"13. De winst is voor de Nederlandse Nadine Visser in 7"88. In de komende drie reeksen mogen er maar drie atletes nog sneller lopen dan Zagré of het is einde EK.