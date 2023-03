LIVESTREAM: Crestan snelt autoritair naar de 800m-finale, wat kan Watrin in finale 400m?

clock 17:48 17 uur 48. Finale hink-stap-springen. Tijd om de medaillestrijd in het hink-stap-springen bij de vrouwen te openen. Patricia Mamona pakte twee jaar geleden de Europese indoortitel in Torun en lijkt ook nu weer in poleposition te liggen voor het goud. Met 14.41 meter heeft de Portugese de beste sprong van het seizoen op haar naam staan. De Turkse supporters duimen dan weer voor thuisatlete Tugba Danismaz, die dit seizoen derde staat op de Europese ranking met een sprong van 14,13 meter. Niet toevallig zette zowel Mamona als Danismaz gisteren in de kwalificaties de beste sprong neer met 14,09 meter. . Finale hink-stap-springen Tijd om de medaillestrijd in het hink-stap-springen bij de vrouwen te openen. Patricia Mamona pakte twee jaar geleden de Europese indoortitel in Torun en lijkt ook nu weer in poleposition te liggen voor het goud. Met 14.41 meter heeft de Portugese de beste sprong van het seizoen op haar naam staan.

clock 17:46 17 uur 46. Crestan neemt het heft in handen en loopt met sterke tijd richting finale 800m. Crestan neemt het heft in handen en loopt met sterke tijd richting finale 800m

clock 17:45 17 uur 45. Crestan autoritair naar de finale. Crestan doet het uitstekend en kan in de laatste rechte lijn zelfs wat uitbollen. Hij laat de winst aan de Spanjaard Adrian Ben in 1'46"82, maar pakt als tweede in 1'46"84, een seizoensbeste, een rechtstreeks finaleticket. Ook Andreas Kramer gaat rechtstreeks door. Simone Bartontini en Guy Learmonth gaan met de beste verliezende tijden ook door. . Crestan autoritair naar de finale Crestan doet het uitstekend en kan in de laatste rechte lijn zelfs wat uitbollen. Hij laat de winst aan de Spanjaard Adrian Ben in 1'46"82, maar pakt als tweede in 1'46"84, een seizoensbeste, een rechtstreeks finaleticket. Ook Andreas Kramer gaat rechtstreeks door. Simone Bartontini en Guy Learmonth gaan met de beste verliezende tijden ook door.

clock 17:44 17 uur 44. Crestan duikt als leider de slotronde in. Kan hij standhouden? . Crestan duikt als leider de slotronde in. Kan hij standhouden?

clock 17:44 17 uur 44. Het gaat sneller dan in de eerste halve finale. Dat is goed nieuws met oog op de verliezende tijden. . Het gaat sneller dan in de eerste halve finale. Dat is goed nieuws met oog op de verliezende tijden.

clock 17:43 17 uur 43. Crestan nestelt zich nu in het zog van de Italiaan Barontini. Voorlopig alles op schema. . Crestan nestelt zich nu in het zog van de Italiaan Barontini. Voorlopig alles op schema.

clock 17:43 17 uur 43. Crestan start bijzonder snel en pakt meteen de leiding. . Crestan start bijzonder snel en pakt meteen de leiding.

clock 17:39 17 uur 39. Doet Crestan beter dan in 2021? Eliott Crestan veroverde vorige maand in Gent de Belgische titel op de 800 meter indoor en gaat op dit EK resoluut voor een plek bij de zes finalisten. Twee jaar geleden op het EK indoor in het Poolse Torun slaagde hij daar niet in. Toen werd hij uitgeschakeld in de halve finales. Op het WK indoor vorig jaar in Belgrado deed hij een pak beter met de zesde plaats en dus mag hij in Istanbul medaillehoop koesteren. . Doet Crestan beter dan in 2021? Eliott Crestan veroverde vorige maand in Gent de Belgische titel op de 800 meter indoor en gaat op dit EK resoluut voor een plek bij de zes finalisten. Twee jaar geleden op het EK indoor in het Poolse Torun slaagde hij daar niet in. Toen werd hij uitgeschakeld in de halve finales. Op het WK indoor vorig jaar in Belgrado deed hij een pak beter met de zesde plaats en dus mag hij in Istanbul medaillehoop koesteren.

clock 17:37 17 uur 37. Spannende ontknoping. Bijzonder boeiende race in de eerste halve finale. Benjamin Robert is duidelijk de beste, de Fransman wint in 1'47"11. Amel Tuka doseert prima en loopt met een sterke eindsprint naar de tweede plaats. De ultieme krachtsontplooing van de Italiaan Catalin Tecuceanu is nog straffer, hij wordt nog nipt derde. . Spannende ontknoping Bijzonder boeiende race in de eerste halve finale. Benjamin Robert is duidelijk de beste, de Fransman wint in 1'47"11. Amel Tuka doseert prima en loopt met een sterke eindsprint naar de tweede plaats. De ultieme krachtsontplooing van de Italiaan Catalin Tecuceanu is nog straffer, hij wordt nog nipt derde.

clock 17:34 17 uur 34. Straks is het aan Crestan. Na de halve finales op de 800 meter bij de vrouwen, is het nu aan de mannen. Eliott Crestan komt in de tweede reeks in actie. De top 3 gaat door, aangevuld met de twee beste verliezende tijden. . Straks is het aan Crestan Na de halve finales op de 800 meter bij de vrouwen, is het nu aan de mannen. Eliott Crestan komt in de tweede reeks in actie. De top 3 gaat door, aangevuld met de twee beste verliezende tijden.

clock 17:31 De finale van de 60 meter, het slotnummer van deze avond, kondigt zich veelbelovend aan. Afspraak om 18.55u. 17 uur 31. De finale van de 60 meter, het slotnummer van deze avond, kondigt zich veelbelovend aan. Afspraak om 18.55u.

clock 17:28 17 uur 28. Het zal een mooie strijd worden voor plaatsen twee en drie in de finale van de 800 meter. Het goud is voor Hodgkinson. Kris Meertens. Het zal een mooie strijd worden voor plaatsen twee en drie in de finale van de 800 meter. Het goud is voor Hodgkinson. Kris Meertens

clock 17:20 17 uur 20. Boffey uitgeschakeld. Toch wel een verrassing in de tweede halve finale van de 800 meter. Isabelle Boffey, tweede op de Europese ranglijst, zakt er helemaal door in de laatste rechte lijn en wordt uiteindelijk zesde en laatste. Na een pittige strijd pakt de Sloveense Anita Horvat de winst in 2'03"11. De Zwitserse Lore Hoffmann stoot als tweede ook door, net als de Italiaanse Eloisa Coiro. . Boffey uitgeschakeld Toch wel een verrassing in de tweede halve finale van de 800 meter. Isabelle Boffey, tweede op de Europese ranglijst, zakt er helemaal door in de laatste rechte lijn en wordt uiteindelijk zesde en laatste.



clock 17:19 17 uur 19. Topfavoriete Hodgkinson loopt met gemak richting finale 800m. Topfavoriete Hodgkinson loopt met gemak richting finale 800m

clock 17:17 17 uur 17. Hodgkinson klasse apart. Hodgkinson maakt er een demonstratie van. Ze wint met een straat voorsprong op de Zwitserse Audrey Werro in 2'00'05, net niet onder de twee minuten dus. De Spaanse Lorea Ibarzabal pakt het derde rechtstreekse finaleticket. . Hodgkinson klasse apart Hodgkinson maakt er een demonstratie van. Ze wint met een straat voorsprong op de Zwitserse Audrey Werro in 2'00'05, net niet onder de twee minuten dus. De Spaanse Lorea Ibarzabal pakt het derde rechtstreekse finaleticket.

clock 17:14 17 uur 14. Duikt Hodgkinson onder de 2 minuten? We zijn aanbeland bij de halve finales van de 800 meter bij de vrouwen. Eén atlete steekt er op dat nummer bovenuit: Keely Hodgkinson. De Britse, die gisteren haar 21e verjaardag vierde, verbeterde vorige week in Birmingham nog haar Brits record op de 800 meter indoor tot 1'57"18. In Istanboel zal ze met niks minder vrede nemen dan een verlenging van haar Europese indoortitel. Hodgkinson pakte eerder ook al zilver op de Olympische Spelen en het WK en is ook de regerende Europese kampioene op de 800 meter outdoor. Met Isabelle Boffey hebben de Britten bovendien nog een medaillekandidate. . Duikt Hodgkinson onder de 2 minuten? We zijn aanbeland bij de halve finales van de 800 meter bij de vrouwen. Eén atlete steekt er op dat nummer bovenuit: Keely Hodgkinson. De Britse, die gisteren haar 21e verjaardag vierde, verbeterde vorige week in Birmingham nog haar Brits record op de 800 meter indoor tot 1'57"18.



clock 17:04 17 uur 04. Finale polsstokspringen vrouwen. In totaal staan er vanavond zes finales op het menu in de Ataköy Arena. De medaillestrijd in het polsstokspringen bij de vrouwen is de eerste in de rij. De Finse Wilma Murto wil na goud op het EK outdoor in München nu ook de Europese indoortitel pakken. Dit seizoen moet ze voorlopig wel haar meerdere erkennen in de Sloveense Tina Sutej, die de Europese ranking aanvoert met een sprong van 4,82 meter. . Finale polsstokspringen vrouwen In totaal staan er vanavond zes finales op het menu in de Ataköy Arena. De medaillestrijd in het polsstokspringen bij de vrouwen is de eerste in de rij.



clock 17:03 17 uur 03. De finale wordt Italië tegen Groot-Brittannië. 2 Italianen en 1 Brit. Jacobs is mentaal sterk. Als hij beter start, dan kan hij onder 6"50 duiken. Kris Meertens. De finale wordt Italië tegen Groot-Brittannië. 2 Italianen en 1 Brit. Jacobs is mentaal sterk. Als hij beter start, dan kan hij onder 6"50 duiken. Kris Meertens

clock 17:01 17 uur 01. Jacobs zonder moeite richting 6'52". Jacobs zonder moeite richting 6'52"