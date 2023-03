LIVESTREAM: Anne Zagré kan zich niet plaatsen voor de finale van de 60 meter horden

clock 09:30 09 uur 30. Ook bij haar tweede poging raakt Mahoetsjich niet over 2,03 meter. Nog één kans. . Ook bij haar tweede poging raakt Mahoetsjich niet over 2,03 meter. Nog één kans.

clock 09:29 09 uur 29. Jaroslava Mahoetsjich doet nog in haar ééntje voort. De lat ligt op 2,03 meter. Bij haar eerste poging blijkt dat nog te hoog gegrepen.

clock 09:24 09 uur 24. Weerman, 50 jaar na Bouma. Ook bij haar derde poging raakt Weerman niet over 1,98 meter. Zilver dus en daarmee zet de Nederlandse een bijzonder sterke prestatie neer. Het was al van 1973 geleden dat Nederland op een EK indoor nog eens eremetaal veroverde in het hoogspringen. Annemieke Bouma won toen het brons.

clock 09:21 09 uur 21. Ook de tweede poging van Weerman op 1,98 meter gaat fout. Het ziet ernaar uit dat de Nederlandse vrede zal moeten nemen met zilver.

clock 09:19 09 uur 19. Weerman faalt bij haar eerste poging op 1,98 meter. Mahoetsjich gaat er wél vlotjes over. De strijd lijkt beslist.

clock 09:16 09 uur 16. Oekraïens-Nederlands duel in het hoogspringen. In het hoogspringen bij de vrouwen krijgen we een strijd voor het goud tussen titelverdedigster Jaroslava Mahoetsjich en de Nederlandse Britt Weerman, die allebei over 1,96 meter gingen. Het brons is voor de Oekraïense Kateryna Tabasjnyk, zij bleef steken op 1,94 meter.

clock 09:12 09 uur 12. Drie op een rij voor Tentoglou . Miltiadis Tentoglou pakt voor de derde keer op een rij de Europese indoortitel in het verspringen. Zijn eerste sprong van 8,30 meter was goed voor goud. De Zweed Thobias Montler moet nog maar eens vrede nemen met zilver, ook voor het derde EK op een rij. Het brons gaat naar de Roemeen Gabriel Bitan.

clock 09:03 09 uur 03. Uitschakeling voor Zagré. Anne Zagré schiet niet goed uit het startblok en kan het nadien niet meer goedmaken. Ze wordt achtste en laatste in 8"08, wel haar beste tijd dit seizoen. De winst is voor de Finse Reetta Hurske in 7"85. Ook de Franse Laeticia Bapté, de Ierse Sarah Lavin en de Hongaarse Greta Kerekes gaan naar de finale.

clock 09:03 09 uur 03. Anne Zagré staat klaar voor halve finale. Een plek bij de eerste vier zou niks minder dan een stunt zijn voor haar.

clock 08:56 08 uur 56. Visser met overmacht. De Nederlandse Nadine Visser wint de eerste halve finale in 7"93. De Deense Mette Graversgaard is tweede, ook de Zwitserse Ditaji Kambundji en de Nederlandse Maayke Tjin-A-Lim hebben een finaleticket beet.

clock 08:55 08 uur 55. Slecht zes atletes in de eerste halve finale van de 60 meter horden voor vier finaletickets. De Cypriotische Natalia Cristofi en de Franse Judy Chalcou komen niet aan de start.

clock 08:48 08 uur 48. Kan Anne Zagré stunten? Spannende momenten voor Anne Zagré gisteren. Na haar vierde plaats in de eerste reeks van de 60 meter horden was het bang afwachten of haar chrono van 8"13 snel genoeg was om opgevist te worden voor de halve finales. Uiteindelijk doken slechts twee atletes nog onder haar chrono en mocht ze met de derde verliezende tijd naar de halve finales. Zagré komt straks in actie in de tweede reeks. Kan ze daar meer dan een figurantenrol spelen?

clock 08:40 08 uur 40. Ook in de tweede halve finale van de 60 meter horden bij de mannen wordt de logica gerespecteerd. De Spanjaard Enrico Llopis wint in 7"58. Ook de Fransman Just Kwaou-Mathey, de Pool Krzysztof Kiljan en de Brit David King mogen mee naar de finale.

clock 08:38 08 uur 38. Jason Joseph doet wat van hem verwacht wordt. De Zwitser wint in 7"50. Ook de Pool Jakob Szymanski en de Italianen Paolo Dal Molin en Lorenzo Ndele Simonelli gaan mee naar de finale.

clock 08:35 08 uur 35. Halve finales 60 meter horden. We zijn aanbeland aan de halve finales van de 60 meter horden. Eerst is het aan de mannen, dan aan de vrouwen met daarbij ook Anne Zagré. De Zwitser Jason Joseph komt met de beste papieren aan de start. Hij voert dit jaar de Europese ranking aan met een Zwitsers record van 7"44. Ook de Spanjaard Enrique Llopis, de Pool Jakub Szymanski en Fransman Just Kwaou-Mathey zouden zich probleemloos moeten plaatsen voor de finale. Daarvoor is een plek bij de eerste vier nodig.



Ook de Spanjaard Enrique Llopis, de Pool Jakub Szymanski en Fransman Just Kwaou-Mathey zouden zich probleemloos moeten plaatsen voor de finale. Daarvoor is een plek bij de eerste vier nodig.

clock 08:27 08 uur 27. Tentoglou meteen op de afspraak. Tentoglou heeft bij zijn eerste sprong meteen zijn visitekaartje afgegeven met een sprong van 8,30 meter. Eeuwige tweede Thobias Montler liet een nulsprong noteren bij zijn eerste poging, maar de tweede poging levert wél een goede sprong op. 8,14 meter, goed voor een seizoensbeste en de tweede plek.

clock 08:15 08 uur 15. Oekraïens feestje in het hoogspringen? Terwijl de mannen voor de medailles knokken in het verspringen wordt bij de vrouwen de titelstrijd geopend in het hoogspringen. Oekraïne is daar bijna verzekerd van succes met titelverdedigster Jaroslava Mahoetsjich en haar landgenote Joelija Levtsjenko, die als enige een foutloos parcours aflegde in de kwalificaties. Bij Mahoetsjich verliep het minder vlot, ze faalde twee keer op 1,87 meter, maar wist zich met 1,91 meter toch bij de beste acht te plaatsen.



Bij Mahoetsjich verliep het minder vlot, ze faalde twee keer op 1,87 meter, maar wist zich met 1,91 meter toch bij de beste acht te plaatsen.

clock 08:15 08 uur 15. Schrijft Tentoglou geschiedenis? Het is tijd voor de eerste medaillestrijd op deze slotdag van het EK, in de finale van het verspringen bij de mannen. Miltiadis Tentoglou is de grote favoriet voor goud. De 24-jarige Griek kan vandaag in de voetsporen treden van Hans Baumgartner als de enige atleet die drie Europese indoortitels won in het verspringen. Tentoglou was al de beste in Glasgow in 2019 en in Torun twee jaar geleden. Hij is ook de regerende olympische kampioen.



De 24-jarige Griek kan vandaag in de voetsporen treden van Hans Baumgartner als de enige atleet die drie Europese indoortitels won in het verspringen. Tentoglou was al de beste in Glasgow in 2019 en in Torun twee jaar geleden. Hij is ook de regerende olympische kampioen.

clock 08:14 08 uur 14. Mayer is ook de betere polsstokspringer, dus het ziet er goed uit voor hem wat de titel betreft. Marc Willems.