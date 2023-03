EK indoor: Zorgen Carmoy, Crestan, Hendrix, Broeders en de Belgian Tornados voor medailles? Volg het hier vanaf 17u

In de laatste avondsessie van dit EK indooratletiek krijgen we nog een stevig gevuld programma met maar liefst elf finales. In ruim vijf daarvan is er ook Belgische vertegenwoordiging.



Thomas Carmoy bijt om 17.05u de spits af in de finale van het hoogspringen, meteen gevolgd door de Belgian Tornados in de finale van de 4x400 meter om 17.10u.





Ben Broeders komt vanaf 17.18u in actie in de eindstrijd van het polsstokspringen, Robin Hendrix zien we om 18u terug in de finale van de 3.000 meter. Tot slot loopt Eliott Crestan om 18.22u de finale van de 800 meter.





Daarnaast worden straks de medailles verdeeld in de finale van de 4x400 meter bij de vrouwen, de zevenkamp, het verspringen en de 800 meter bij de vrouwen. Het EK wordt afgesloten met de finales op de 60 meter horden bij de vrouwen en mannen.