EK indoor: Crestan stoot als enige Belg door op de 800 meter, Debjani pakt finaleplaats op de 1.500 meter

clock 19:32 19 uur 32. Einde eerste EK-dag. De eerste EK-dag in Istanbul zit erop. We onthouden de 1 op 3 voor onze Belgen op de 800 meter. Enkel Eliott Crestan kon doorstoten naar de halve finales, Aurèle Vandeputte en verrassend ook Tibo De Smet slaagden daar niet in. Een finaleplaats in het kogelstoten werd niet verwacht van Jolien Boumkwo , maar als 15e met een worp van 16,18 meter bleef de Belgische indoorkampioene wel onder haar beste niveau. Ismael Debjani zorgde voor een mooie Belgische afsluiter in de reeksen van de 1.500 meter. Hij wist zich als derde in zijn reeks rechtstreeks te plaatsen voor de finale.



Een finaleplaats in het kogelstoten werd niet verwacht van Jolien Boumkwo, maar als 15e met een worp van 16,18 meter bleef de Belgische indoorkampioene wel onder haar beste niveau.



Ismael Debjani zorgde voor een mooie Belgische afsluiter in de reeksen van de 1.500 meter. Hij wist zich als derde in zijn reeks rechtstreeks te plaatsen voor de finale.

clock 19:30 19 uur 30. Debjani: “Veel schrik gehad om te vallen”. Debjani: “Veel schrik gehad om te vallen”

clock 19:28 19 uur 28. De laatste reeks van de 1.500 meter is meteen ook de snelste van de drie. Zo weet de top zes zich te plaatsen voor de finale. De Brit Neil Gourley pakt de winst in 3'41"08.

clock 19:22 19 uur 22. Ismael Debjani wordt 3e en plaatst zich voor de finale van 1.500m. Ismael Debjani wordt 3e en plaatst zich voor de finale van 1.500m

clock 19:19 19 uur 19. Debjani naar de finale. Debjani speelde met vuur, maar hij krijgt het voor mekaar in de slotronde. Met een krachtige eindsprint binnendoor wordt hij zelfs nog derde in 3'44"00, na de Italiaanse winnaar Pietro Arese en de Pool Michat Rozmys. Rechtstreeks geplaatst voor de finale dus.

clock 19:18 19 uur 18. Debjani doet er nog alles aan en pakt uit met een versnelling bij het ingaan van de laatste ronde.

clock 19:18 19 uur 18. Debjani zakt plots terug naar de laatste plaats. Hij laat zich wegdrummen. Het wordt een moeilijk verhaal.

clock 19:16 19 uur 16. We zijn vertrokken voor de tweede reeks van de 1.500 meter, mét Ismael Debjani. Die schuwt het initiatief niet en nestelt zich in vijfde positie.

clock 19:14 19 uur 14. Boumkwo: “Er moet altijd een slechte wedstrijd zijn, jammer genoeg was die vandaag”. Boumkwo: “Er moet altijd een slechte wedstrijd zijn, jammer genoeg was die vandaag”

clock 19:11 19 uur 11. Ontgoochelend EK voor Boumkwo. Ook bij haar derde poging kan Jolien Boumkwo het niet waarmaken. Ze gooit de kogel 15,66 meter ver, haar zwakste poging. Met haar beste poging van 16,18 meter blijft ze uiteindelijk ruim onder haar Belgisch record van 17,87 meter. Geen finaleplaats dus voor de Belgische indoorkampioene.

clock 19:09 19 uur 09. Ingebrigtsen met overschot. Ingebrigtsen dringt niet meer aan. Hij pakt als derde het laatste rechtstreekse ticket voor de halve finales in deze eerste reeks. De winst gaat naar de Fransman Azeddine Habz, de Brit George Mills is tweede.

clock 19:09 19 uur 09. Ingebrigtsen trekt zich op gang in de voorlaatste ronde en gaat als derde de slotronde in.

clock 19:08 19 uur 08. Jakob Ingebrigtsen lijkt zich geen zorgen te maken. De Noor hangt nog steeds achteraan en laat zelfs wat ruimte. Pakt hij straks uit met een verschroeiende versnelling?

clock 19:07 19 uur 07. Het gaat niet zo snel. Misschien is dat goed nieuws voor Debjani, mocht hij zich niet rechtstreeks kunnen plaatsen. Kris Meertens.

clock 19:06 19 uur 06. Ingebrigtsen parkeert zich achteraan het pak en kijkt de kat uit de boom.

clock 19:04 19 uur 04. Debjani mikt op finaleplaats 1.500 meter. 1.500 meter-loper Ismael Debjani komt straks als laatste Belg in actie op deze openingsdag van het EK indoor. In de eerste reeks is het uitkijken naar dé grote topfavoriet Jakob Ingebrigtsen. De Noor, die op dit kampioenschap ook nog de 3.000 meter loopt, moet in principe met de vingers in de neus een finaleticket veroveren. Ook voor Debjani, die in de tweede reeks loopt, moet de finale haalbaar zijn. Opdracht: finishen bij de eerste drie van zijn reeks of doorstoten met één van de drie verliezende tijden.



De Noor, die op dit kampioenschap ook nog de 3.000 meter loopt, moet in principe met de vingers in de neus een finaleticket veroveren. Ook voor Debjani, die in de tweede reeks loopt, moet de finale haalbaar zijn. Opdracht: finishen bij de eerste drie van zijn reeks of doorstoten met één van de drie verliezende tijden.

clock 19:01 19 uur 01.

clock 18:55 18 uur 55. Boumkwo blijft onder beste niveau. Geen vliegende start voor Jolien Boumkwo in het kogelstoten. Bij haar eerste poging kwam ze niet verder dan 15,82 meter. Ook bij haar tweede worp blijft ze onder haar niveau met 16,18 meter.

clock 18:53 18 uur 53. Can pas zesde, opnieuw Duitse winst. Can slaagt er niet in om haar reeks te winnen, ze zakt zelfs nog terug naar de zesde plaats. Net voldoende voor rechtstreekse kwalificatie. De winst gaat ook hier naar Duitsland, dankzij een sterke eindsprint van Hanna Klein.