Antwerp Giants en Limburg United winnen meteen van Nederlandse teams in BNXT League

23 uur 44. Limburg dient Den Bosch eerste nederlaag toe. Den Bosch had dit seizoen nog niet verloren in eigen land, maar op bezoek bij Limburg United ging de Nederlandse kampioen meteen de boot in. Het team uit Hasselt won met 84-77. Ook de Antwerp Giants zijn goed uit de startblokken geschoten. Zij haalden het met 88-81 van Donar Groningen. Zaterdag staan Oostende-Leeuwarden, Charleroi-Landstede en Mechelen-Leiden in de Elite Gold op het menu. .