BEKIJK: Tajon Buchanan ontsnapt onbegrijpelijk aan rood na venijnige elleboog in gezicht Orban

Plots ging het licht uit bij Tajon Buchanan. De Amerikaan van Club Brugge liet zich in de eerste helft van de topper verleiden tot een venijne elleboog in het gezicht van Gift Emmanuel Orban, die nog wat aandrong in de rug van de winger toen een bal buiten rolde.

Voor Erik Lambrechts was de fase wellicht moeilijk te beoordelen, maar op basis van de televisiebeelden was wel duideljk dat Buchanan over de schreef ging. Toch greep VAR Kevin Van Damme niet in.

't Is nu al uitkijken naar de analyse van Hein Vanhaezebrouck...