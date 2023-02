Saga nog niet voorbij: Wereldantidopingagentschap eist schorsing van vier jaar voor Kamila Valieva

De nog steeds maar zestienjarige Kamila Valieva testte op die befaamde dag positief op de verboden substantie trimetazidin.

Valieva had op dat moment al goud gewonnen met het Russische team op de Winterspelen, in die competitie landde ze als eerste vrouw ooit een viervoudige sprong op het olympische toneel.

De Russin mocht van het TAS, gezien haar jonge leeftijd, onder een "beschermde status" blijven deelnemen aan het olympische toernooi. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) kende nog geen medailles toe voor de teamcompetitie, in afwachting van de uitslagen van het onderzoek naar de zaak rond Valieva.

Vorige maand oordeelde het omstreden Russische antidopingagentschap RUSADA dat een sanctie voor de atlete niet nodig was. RUSADA erkende wel dat er een schending had plaatsgevonden van het antidopingreglement, maar oordeelde dat er geen sprake was van een overtreding of nalatigheid van de atlete toen ze in aanloop naar de Olympische Winterspelen in Peking positief testte.