Het park van Laken in Brussel is zondag het decor voor de afsluitende manche van de Crosscup. Die wedstrijd geldt meteen ook als het BK. Bij de vrouwen snelde Lisa Rooms in de laatste ronde weg om zich tot Belgisch kampioene te kronen. Wie volgt haar voorbeeld bij de mannen? Volg de wedstrijd hier via de livestream.