LIVE testdag 2: Perez neemt plaats in Red Bull, Alonso krijgt hele dag vrij spel

clock 08:27 08 uur 27. Wie komt in actie in de voormiddag? Red Bull: Perez Ferrari: Sainz Mercedes: Hamilton Alpine: Ocon McLaren: Norris Alfa Romeo: Zhou Aston Martin: Alonso Haas: Magnussen AlphaTauri: Tsunoda Williams: Sargeant . Wie komt in actie in de voormiddag? Red Bull: Perez

clock 08:27 08 uur 27. Dag 2 begint. Wereldkampioen Red Bull maakte een heel solide indruk op de eerste testdag in Bahrein. Sergio Perez neemt vandaag het stuur over van Max Verstappen en moet de positieve vibe doortrekken. Bij Aston Martin is Fernando Alonso een volledige dag aan zet. Logan Sargeant krijgt dan weer twee sessies in de Williams. . Dag 2 begint Wereldkampioen Red Bull maakte een heel solide indruk op de eerste testdag in Bahrein. Sergio Perez neemt vandaag het stuur over van Max Verstappen en moet de positieve vibe doortrekken.



Bij Aston Martin is Fernando Alonso een volledige dag aan zet. Logan Sargeant krijgt dan weer twee sessies in de Williams.

clock 15:22 15 uur 22. Verstappen verbetert zijn tijd. Hij lijkt even te breed te gaan in de laatste bocht, maar toch kan Max Verstappen zijn tijd van de ochtendsessie iets scherper stellen. Met 1'32"837 legt hij de lat voor de concurrenten iets hoger. . Verstappen verbetert zijn tijd Hij lijkt even te breed te gaan in de laatste bocht, maar toch kan Max Verstappen zijn tijd van de ochtendsessie iets scherper stellen. Met 1'32"837 legt hij de lat voor de concurrenten iets hoger.

clock 15:21 15 uur 21. Lando Norris moet even geduld hebben, terwijl ze aan zijn McLaren sleutelen. Er blijkt een stuk afgebroken te zijn. . Lando Norris moet even geduld hebben, terwijl ze aan zijn McLaren sleutelen. Er blijkt een stuk afgebroken te zijn.

clock 14:58 14 uur 58. Lewis Hamilton heeft er zin in: hij klokt de 5e tijd en doet 3 tienden beter dan ploegmaat George Russell vanmorgen. Charles Leclerc kan de tijd van Sainz nog niet verbeteren. . Lewis Hamilton heeft er zin in: hij klokt de 5e tijd en doet 3 tienden beter dan ploegmaat George Russell vanmorgen. Charles Leclerc kan de tijd van Sainz nog niet verbeteren.

clock 14:38 14 uur 38. De AMR23 is voor 95 procent vernieuwd en het voelt als een stap voorwaarts. Alles voelde goed. Felipe Drugovich, testrijder Aston Martin. De AMR23 is voor 95 procent vernieuwd en het voelt als een stap voorwaarts. Alles voelde goed. Felipe Drugovich, testrijder Aston Martin

clock 14:01 14 uur 01. Van de 9 nieuwkomers heeft Kevin Magnussen (Haas) voorlopig de snelste tijd neergezet. Met zijn 1'36"225 is hij wel ruim een seconde trager dan Oscar Piastri, de traagste rijder van de ochtendsessie. . Van de 9 nieuwkomers heeft Kevin Magnussen (Haas) voorlopig de snelste tijd neergezet. Met zijn 1'36"225 is hij wel ruim een seconde trager dan Oscar Piastri, de traagste rijder van de ochtendsessie.

clock 13:32 13 uur 32. Max Verstappen is de enige rijder die na de ochtendsessie ook de middagsessie voor zijn rekening mag nemen. De Nederlander heeft er alvast zin, want hij komt met zijn RB19 als eerste weer op het circuit. . Max Verstappen is de enige rijder die na de ochtendsessie ook de middagsessie voor zijn rekening mag nemen. De Nederlander heeft er alvast zin, want hij komt met zijn RB19 als eerste weer op het circuit.

clock 13:19 13 uur 19. Wie komt in actie? Red Bull - Verstappen Ferrari - Leclerc Mercedes - Hamilton Alpine - Ocon McLaren - Norris Alfa Romeo - Bottas Aston Martin - Alonso Haas - Magnussen AlphaTauri - De Vries Williams - Sargeant . Wie komt in actie? Red Bull - Verstappen

clock 13:19 13 uur 19. Start namiddagsessie. Na een lunchbreak krijgen we nieuwe gezichten te zien in Bahrein. Wie raakt in de namiddag nog over de tijd van Max Verstappen? . Start namiddagsessie Na een lunchbreak krijgen we nieuwe gezichten te zien in Bahrein. Wie raakt in de namiddag nog over de tijd van Max Verstappen?

clock 11:43 11 uur 43. Einde voormiddagsessie. Alle teams trekken zich terug in hun pitbox na een drukke voormiddag. Max Verstappen klokte de snelste tijd voor Carlos Sainz. 1. Verstappen (Red Bull) 1'32"959, 71 laps 2. Sainz (Ferrari) 1'33"253s 72 laps 3. Albon (Williams) 1'33"671, 74 laps 4. Zhou (Alfa Romeo) 1'33"723, 67 laps 5. Russell (Mercedes) 1'34"174, 69 laps 6. Hulkenberg (Haas) 1'34"424, 51 laps 7. Drugovich (Aston Martin) 1'34"564, 40 laps 8. Tsunoda (AlphaTauri) 1'34"671, 46 laps 9. Gasly (Alpine) 1'34"822, 60 laps 10. Piastri (McLaren) 1'34"888, 52 laps . Einde voormiddagsessie Alle teams trekken zich terug in hun pitbox na een drukke voormiddag. Max Verstappen klokte de snelste tijd voor Carlos Sainz. 1. Verstappen (Red Bull) 1'32"959, 71 laps

clock 11:43 11 uur 43. Verstappen klokt snelste tijd. Max Verstappen duwt het gaspedaal van de RB19 in, met paarse sectoren tot gevolg. Met 1'32"959 duwt hij Carlos Sainz van de troon en is hij nu al ruim 1 seconde sneller dan de toptijd van de eerste testdag vorig jaar. . Verstappen klokt snelste tijd Max Verstappen duwt het gaspedaal van de RB19 in, met paarse sectoren tot gevolg. Met 1'32"959 duwt hij Carlos Sainz van de troon en is hij nu al ruim 1 seconde sneller dan de toptijd van de eerste testdag vorig jaar.

clock 11:10 11 uur 10. Williams wil na een teleurstellend seizoen zijn status van staartteam van zich afschudden. Alex Albon rondt als eerste de kaap van 50 rondes in Bahrein en staat voorlopig op de 3e plek op de tijdentabel, achter Sainz en Verstappen. . Williams wil na een teleurstellend seizoen zijn status van staartteam van zich afschudden. Alex Albon rondt als eerste de kaap van 50 rondes in Bahrein en staat voorlopig op de 3e plek op de tijdentabel, achter Sainz en Verstappen.

clock 10:54 10 uur 54. Herschikking bij Ferrari. Fred Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari, heeft al met zijn pionnen geschoven op het schaakbord. Inaki Rueda, vorig seizoen verantwoordelijk voor de strategie van de Scuderia, wordt teruggestuurd naar de fabriek. Zo willen ze strategische drama's zoals vorig jaar in Monaco vermijden. De 28-jarige Ravin Jain, die al 6 jaar meedraait in het strategische team, krijgt nu de touwtjes in handen. Een jonge kracht dus. . Herschikking bij Ferrari Fred Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari, heeft al met zijn pionnen geschoven op het schaakbord. Inaki Rueda, vorig seizoen verantwoordelijk voor de strategie van de Scuderia, wordt teruggestuurd naar de fabriek. Zo willen ze strategische drama's zoals vorig jaar in Monaco vermijden.



De 28-jarige Ravin Jain, die al 6 jaar meedraait in het strategische team, krijgt nu de touwtjes in handen. Een jonge kracht dus.