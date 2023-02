LIVE F1-testdagen: Verstappen scherpt zijn tijd aan, problemen bij McLaren

clock 15:22 15 uur 22. Verstappen verbetert zijn tijd. Hij lijkt even te breed te gaan in de laatste bocht, maar toch kan Max Verstappen zijn tijd van de ochtendsessie iets scherper stellen. Met 1'32"837 legt hij de lat voor de concurrenten iets hoger. . Verstappen verbetert zijn tijd Hij lijkt even te breed te gaan in de laatste bocht, maar toch kan Max Verstappen zijn tijd van de ochtendsessie iets scherper stellen. Met 1'32"837 legt hij de lat voor de concurrenten iets hoger.

clock 15:21 15 uur 21. Lando Norris moet even geduld hebben, terwijl ze aan zijn McLaren sleutelen. Er blijkt een stuk afgebroken te zijn. . Lando Norris moet even geduld hebben, terwijl ze aan zijn McLaren sleutelen. Er blijkt een stuk afgebroken te zijn.

clock 14:58 14 uur 58. Lewis Hamilton heeft er zin in: hij klokt de 5e tijd en doet 3 tienden beter dan ploegmaat George Russell vanmorgen. Charles Leclerc kan de tijd van Sainz nog niet verbeteren. . Lewis Hamilton heeft er zin in: hij klokt de 5e tijd en doet 3 tienden beter dan ploegmaat George Russell vanmorgen. Charles Leclerc kan de tijd van Sainz nog niet verbeteren.

clock 14:38 14 uur 38. De AMR23 is voor 95 procent vernieuwd en het voelt als een stap voorwaarts. Alles voelde goed. Felipe Drugovich, testrijder Aston Martin. De AMR23 is voor 95 procent vernieuwd en het voelt als een stap voorwaarts. Alles voelde goed. Felipe Drugovich, testrijder Aston Martin

clock 14:01 14 uur 01. Van de 9 nieuwkomers heeft Kevin Magnussen (Haas) voorlopig de snelste tijd neergezet. Met zijn 1'36"225 is hij wel ruim een seconde trager dan Oscar Piastri, de traagste rijder van de ochtendsessie. . Van de 9 nieuwkomers heeft Kevin Magnussen (Haas) voorlopig de snelste tijd neergezet. Met zijn 1'36"225 is hij wel ruim een seconde trager dan Oscar Piastri, de traagste rijder van de ochtendsessie.

clock 13:32 13 uur 32. Max Verstappen is de enige rijder die na de ochtendsessie ook de middagsessie voor zijn rekening mag nemen. De Nederlander heeft er alvast zin, want hij komt met zijn RB19 als eerste weer op het circuit. . Max Verstappen is de enige rijder die na de ochtendsessie ook de middagsessie voor zijn rekening mag nemen. De Nederlander heeft er alvast zin, want hij komt met zijn RB19 als eerste weer op het circuit.

clock 13:19 13 uur 19. Wie komt in actie? Red Bull - Verstappen Ferrari - Leclerc Mercedes - Hamilton Alpine - Ocon McLaren - Norris Alfa Romeo - Bottas Aston Martin - Alonso Haas - Magnussen AlphaTauri - De Vries Williams - Sargeant . Wie komt in actie? Red Bull - Verstappen

clock 13:19 13 uur 19. Start namiddagsessie. Na een lunchbreak krijgen we nieuwe gezichten te zien in Bahrein. Wie raakt in de namiddag nog over de tijd van Max Verstappen? . Start namiddagsessie Na een lunchbreak krijgen we nieuwe gezichten te zien in Bahrein. Wie raakt in de namiddag nog over de tijd van Max Verstappen?

clock 11:43 11 uur 43. Einde voormiddagsessie. Alle teams trekken zich terug in hun pitbox na een drukke voormiddag. Max Verstappen klokte de snelste tijd voor Carlos Sainz. 1. Verstappen (Red Bull) 1'32"959, 71 laps 2. Sainz (Ferrari) 1'33"253s 72 laps 3. Albon (Williams) 1'33"671, 74 laps 4. Zhou (Alfa Romeo) 1'33"723, 67 laps 5. Russell (Mercedes) 1'34"174, 69 laps 6. Hulkenberg (Haas) 1'34"424, 51 laps 7. Drugovich (Aston Martin) 1'34"564, 40 laps 8. Tsunoda (AlphaTauri) 1'34"671, 46 laps 9. Gasly (Alpine) 1'34"822, 60 laps 10. Piastri (McLaren) 1'34"888, 52 laps . Einde voormiddagsessie Alle teams trekken zich terug in hun pitbox na een drukke voormiddag. Max Verstappen klokte de snelste tijd voor Carlos Sainz. 1. Verstappen (Red Bull) 1'32"959, 71 laps

clock 11:43 11 uur 43. Verstappen klokt snelste tijd. Max Verstappen duwt het gaspedaal van de RB19 in, met paarse sectoren tot gevolg. Met 1'32"959 duwt hij Carlos Sainz van de troon en is hij nu al ruim 1 seconde sneller dan de toptijd van de eerste testdag vorig jaar. . Verstappen klokt snelste tijd Max Verstappen duwt het gaspedaal van de RB19 in, met paarse sectoren tot gevolg. Met 1'32"959 duwt hij Carlos Sainz van de troon en is hij nu al ruim 1 seconde sneller dan de toptijd van de eerste testdag vorig jaar.

clock 11:10 11 uur 10. Williams wil na een teleurstellend seizoen zijn status van staartteam van zich afschudden. Alex Albon rondt als eerste de kaap van 50 rondes in Bahrein en staat voorlopig op de 3e plek op de tijdentabel, achter Sainz en Verstappen. . Williams wil na een teleurstellend seizoen zijn status van staartteam van zich afschudden. Alex Albon rondt als eerste de kaap van 50 rondes in Bahrein en staat voorlopig op de 3e plek op de tijdentabel, achter Sainz en Verstappen.

clock 10:54 10 uur 54. Herschikking bij Ferrari. Fred Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari, heeft al met zijn pionnen geschoven op het schaakbord. Inaki Rueda, vorig seizoen verantwoordelijk voor de strategie van de Scuderia, wordt teruggestuurd naar de fabriek. Zo willen ze strategische drama's zoals vorig jaar in Monaco vermijden. De 28-jarige Ravin Jain, die al 6 jaar meedraait in het strategische team, krijgt nu de touwtjes in handen. Een jonge kracht dus. . Herschikking bij Ferrari Fred Vasseur, de nieuwe teambaas van Ferrari, heeft al met zijn pionnen geschoven op het schaakbord. Inaki Rueda, vorig seizoen verantwoordelijk voor de strategie van de Scuderia, wordt teruggestuurd naar de fabriek. Zo willen ze strategische drama's zoals vorig jaar in Monaco vermijden.



De 28-jarige Ravin Jain, die al 6 jaar meedraait in het strategische team, krijgt nu de touwtjes in handen. Een jonge kracht dus.

clock 10:35 10 uur 35. Alpine. In de paddock trekt Alpine wat aandacht. De Franse renstal heeft veel details veranderd aan zijn wagen en straalt ook optimisme uit. Met zijn Franse duo Esteban Ocon en Pierre Gasly, die de ochtendsessie voor zijn rekening neemt, hoopt Renault de kloof te dichten met de topteams. . Alpine In de paddock trekt Alpine wat aandacht. De Franse renstal heeft veel details veranderd aan zijn wagen en straalt ook optimisme uit. Met zijn Franse duo Esteban Ocon en Pierre Gasly, die de ochtendsessie voor zijn rekening neemt, hoopt Renault de kloof te dichten met de topteams.

clock 10:04 10 uur 04. Vorig jaar domineerde één woord de eerste testdagen: porpoising. De F1-wagens hobbelden hard op het circuit, omdat nu de vloer en niet de vleugels voor downforce zorgen. Nu de regels licht zijn aangepast, lijkt dat probleem grotendeels verholpen. Voorlopig geen porpoising te zien in Bahrein. . Vorig jaar domineerde één woord de eerste testdagen: porpoising. De F1-wagens hobbelden hard op het circuit, omdat nu de vloer en niet de vleugels voor downforce zorgen. Nu de regels licht zijn aangepast, lijkt dat probleem grotendeels verholpen. Voorlopig geen porpoising te zien in Bahrein.

clock 09:56 09 uur 56. Sainz voorlopig snelste tijd. Grote conclusies kan je op de testdagen niet vastknopen aan de tijden, want de teams testen verschillende configuraties uit. Een volle tank of een halfvolle tank? Harde banden of zachte banden? Met DRS of zonder? Te veel variabelen om de rondetijden te vergelijken. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) staat voorlopig bovenaan de tabellen met 1'33"253, voor Max Verstappen. Dat is in elk geval al sneller dan de beste tijd van de eerste dag vorig jaar: toen klokte Sainz 1'33"902. . Sainz voorlopig snelste tijd Grote conclusies kan je op de testdagen niet vastknopen aan de tijden, want de teams testen verschillende configuraties uit. Een volle tank of een halfvolle tank? Harde banden of zachte banden? Met DRS of zonder? Te veel variabelen om de rondetijden te vergelijken. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) staat voorlopig bovenaan de tabellen met 1'33"253, voor Max Verstappen. Dat is in elk geval al sneller dan de beste tijd van de eerste dag vorig jaar: toen klokte Sainz 1'33"902.