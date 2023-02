LIVE F1-testdagen: Aston Martin valt snel stil, eindelijk echte Red Bull te zien

clock 10:32 10 uur 32.

clock 10:04 10 uur 04. Vorig jaar domineerde één woord de eerste testdagen: porpoising. De F1-wagens hobbelden hard op het circuit, omdat nu de vloer en niet de vleugels voor downforce zorgen. Nu de regels licht zijn aangepast, lijkt dat probleem grotendeels verholpen. Voorlopig geen porpoising te zien in Bahrein.

clock 09:56 09 uur 56. Sainz voorlopig snelste tijd. Grote conclusies kan je op de testdagen niet vastknopen aan de tijden, want de teams testen verschillende configuraties uit. Een volle tank of een halfvolle tank? Harde banden of zachte banden? Met DRS of zonder? Te veel variabelen om de rondetijden te vergelijken. De Spanjaard Carlos Sainz (Ferrari) staat voorlopig bovenaan de tabellen met 1'33"253, voor Max Verstappen. Dat is in elk geval al sneller dan de beste tijd van de eerste dag vorig jaar: toen klokte Sainz 1'33"902.

clock 09:53 Nico Hülkenberg is bij zijn terugkeer op het F1-circuit al een stukje van zijn vloer kwijtgeraakt. 09 uur 53. Nico Hülkenberg is bij zijn terugkeer op het F1-circuit al een stukje van zijn vloer kwijtgeraakt.

clock 09:52 09 uur 52. Wat is er veranderd bij Red Bull? Red Bull had tot nu toe alleen nog maar zijn livery bekendgemaakt, dus het was wachten tot het doek van de echte RB19 werd getrokken in Bahrein. De wagen heeft nog steeds hetzelfde DNA - logisch, aangezien het vorig jaar er met kop en schouders bovenuit stak - maar de scherpe sidepods vallen toch op. . Wat is er veranderd bij Red Bull? Red Bull had tot nu toe alleen nog maar zijn livery bekendgemaakt, dus het was wachten tot het doek van de echte RB19 werd getrokken in Bahrein. De wagen heeft nog steeds hetzelfde DNA - logisch, aangezien het vorig jaar er met kop en schouders bovenuit stak - maar de scherpe sidepods vallen toch op.

clock 09:50 De echte RB19. 09 uur 50. De echte RB19

clock 09:50 In de eerste ronde liep het al mis voor Aston Martin. F2-kampioen Felipe Drugovich, die de geblesseerde Lance Stroll vervangt, stond al snel stil in het midden van het circuit. Het bleek een elektronisch probleem te zijn. 09 uur 50. In de eerste ronde liep het al mis voor Aston Martin. F2-kampioen Felipe Drugovich, die de geblesseerde Lance Stroll vervangt, stond al snel stil in het midden van het circuit. Het bleek een elektronisch probleem te zijn.

clock 09:49 09 uur 49. Hoe werken de testdagen? Elk team krijgt de komende drie dagen tijd om de nieuwe wagen te testen. Vroeger konden teams nog onbeperkt hun wagen testen, maar om kosten te drukken werden testweekends georganiseerd. Vorig jaar kregen we er nog twee in Barcelona en Bahrein, dit jaar moeten de F1-teams het met één weekend op het circuit van Sakhir stellen. Ze krijgen elke dag 8,5 uur om de nodige informatie te verzamelen en verschillende set-ups te testen. Er mag ook telkens maar één rijder per team op het circuit rondrijden.



Vorig jaar kregen we er nog twee in Barcelona en Bahrein, dit jaar moeten de F1-teams het met één weekend op het circuit van Sakhir stellen. Ze krijgen elke dag 8,5 uur om de nodige informatie te verzamelen en verschillende set-ups te testen. Er mag ook telkens maar één rijder per team op het circuit rondrijden.

clock 17:05 17 uur 05. Drugovich vervangt Stroll . De Braziliaan Felipe Drugovich vervangt de geblesseerde Lance Stroll bij Aston Martin voor de F1-testritten op het circuit van Sakhir in Bahrein, zo bevestigde Aston Martin dinsdag. Vanwege een valpartij tijdens een fietstraining in Spanje kan Stroll zelf niet deelnemen aan de testdagen. Mogelijk haalt de Belgisch-Canadese F1-piloot de start van het nieuwe seizoen wel nog. Stoffel Vandoorne is dit seizoen ook onder meer aan de slag als reserverijder bij Aston Martin, maar moet komend weekend in actie komen in de e-Prix in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad en is dus onbeschikbaar. Als Stroll niet fit geraakt voor de GP van Bahrein in Sakhir, zal hij waarschijnlijk vervangen worden door Drugovich of Vandoorne in de eerste Grote Prijs van het seizoen.



clock 17:37 17 uur 37. Geen Stroll, maar mogelijkheid voor Stoffel Vandoorne. Vanwege een valpartij tijdens een fietstraining in Spanje kan Lance Stroll deze week niet deelnemen aan de F1-testritten, die plaatsvinden op het circuit van Bahrein. "Ik ben gemotiveerd om zo spoedig mogelijk terug te komen van deze tegenslag", klinkt het bij Stroll. Aston Martin voegde eraan toe dat zijn fitheid dagelijks zal worden bekeken. Mogelijk haalt de F1-piloot de start van het nieuwe seizoen nog. Stoffel Vandoorne is dit seizoen onder meer aan de slag als reserverijder bij Aston Martin, maar moet in principe komend weekend in actie komen in de e-Prix in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Als Stroll niet fit geraakt voor de GP van Bahrein in Sakhir, bestaat de kans echter dat Vandoorne in de eerste Grote Prijs van het seizoen meteen in actie kan komen in de F1