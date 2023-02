Lance Stroll geeft verstek voor F1-testritten na valpartij tijdens fietstraining

clock 17:37

17 uur 37. Geen Stroll, maar mogelijkheid voor Stoffel Vandoorne. Vanwege een valpartij tijdens een fietstraining in Spanje kan Lance Stroll deze week niet deelnemen aan de F1-testritten, die plaatsvinden op het circuit van Bahrein. "Ik ben gemotiveerd om zo spoedig mogelijk terug te komen van deze tegenslag", klinkt het bij Stroll. Aston Martin voegde eraan toe dat zijn fitheid dagelijks zal worden bekeken. Mogelijk haalt de F1-piloot de start van het nieuwe seizoen nog. Stoffel Vandoorne is dit seizoen onder meer aan de slag als reserverijder bij Aston Martin, maar moet in principe komend weekend in actie komen in de e-Prix in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Als Stroll niet fit geraakt voor de GP van Bahrein in Sakhir, bestaat de kans echter dat Vandoorne in de eerste Grote Prijs van het seizoen meteen in actie kan komen in de F1 .