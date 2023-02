Extra Time legt vanavond de 26e speeldag in de hoogste klasse neer. De Brugse derby komt uiteraard aan bod en Thibo Somers, de man van de match in Jan Breydel, is de centrale gast. Gert Verheyen en Franky Van der Elst zijn de analisten met dienst. Stem af op Canvas om 21.10 u of kijk naar VRT Max.