Dit is het programma van Valentin Madouas tot en met de Ronde van Vlaanderen

De Fransman Valentin Madouas schitterde vorig voorjaar met de 3e plek in de Ronde van Vlaanderen en de 7e plek in Dwars door Vlaanderen. Doet hij dit jaar beter? Groupama-FDJ deelde ons het programma mee van Madouas tot en met de Ronde van Vlaanderen. Normaal zal hij zijn rugnummer ook nog opspelden in enkele klimklassiekers.