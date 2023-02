2e testdag F1: Zhou Guanyu (Alfa Romeo) is sneller dan Max Verstappen

clock 20:45

20 uur 45. Alfa Romeo zet snelste tijd neer op dag 2. De beste tijd op dag 2 was voor Zhou Guanyu, de Chinese rijder van Alfa Romeo. Hij klokte na 133 rondjes af met 1'31"610 als snelste chrono. Daarmee deed hij beter dan Max Verstappen (Red Bull). Die was 40/1000 van een seconde trager. Gisteren had de wereldkampioen nog de snelste tijd geklokt. Fernando Alonso presteerde opnieuw sterk in zijn Aston Martin en zette de derde tijd neer. Morgen staat een derde en laatste officiële oefensessie op het programma. Op zondag 5 maart wordt op hetzelfde circuit de eerste GP van het nieuwe seizoen afgewerkt. .