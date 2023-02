Club Brugge-fans boos na derby: "Verhaeghe moet zijn geld tellen en een échte trainer halen"

"Het is erg dat je als Club-supporter moet supporteren voor de tegenpartij, want Cercle was veel beter", zei een Club-fan toen hij het Jan Breydelstadion verliet.

"Het trekt op niks, en dat is al het hele seizoen zo. Het wordt tijd dat er ingegrepen wordt, want straks komt er niemand meer kijken. We kunnen beter naar het veldrijden gaan."

Een andere Club-fan verwoordde het zo: "Het spel van Club is momenteel niet beter dan onder de vorige coach Carl Hoefkens. Dat (voorzitter) Bart Verhaeghe zijn geld eens telt en een échte trainer haalt."

""No sweat no glory" heb ik de laatste 10 wedstrijden niet meer gezien bij Club", vulde nog een andere Club-supporter aan. "Ik hoop dat er snel wat meer gevoel en vechtlust terugkeren en dat het gedaan is met die show-beestjes."

En meteen kwam de vraag om - nog maar eens - van trainer te veranderen... "Ik heb 52 euro betaald vandaag: bus, drank, ticket... Weer voor niets. Dit begint de mensen te irriteren..."