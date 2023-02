Lichaam van Ghanese voetballer Atsu gevonden onder puin in Turkije

Atsu is een van de tienduizenden doden van de natuurramp, maar zijn naam ging de dag van de aardbeving de wereld rond. Op 5 februari, de avond voor de vernietigende natuurrramp, was de speler van Hatayspor de matchwinnaar tegen Kasimpasa (1-0).



Volgens de teammanager zou Atsu normaal enkele uren voor de aardbeving het vliegtuig nemen, maar besloot de 31-jarige linksbuiten bij de club te blijven, nadat hij de winning goal had gemaakt.



Er volgden in die eerste uren na de ramp heel wat tegenstrijdige berichten over de oud-speler van Vitesse, Malaga en Newcastle. Zo kwam er van de Ghanese ambassade in Turkije het nieuws dat de 62-voudige international levend was teruggevonden, maar dat bleek fout.



"Atsu's levenloze lichaam is gevonden onder het puin", vertelde de Turkse makelaar Murat Uzunmehmet vanochtend aan journalisten in Hatay, waar de voetballer verbleef. "Momenteel worden meer en meer van zijn zaken gevonden, waaronder ook zijn telefoon."



De club vreest ook nog altijd voor het lot van sportief directeur Taner Savut, die ook nog altijd vermist is.