Drama op WK veldlopen: Ethiopische topper Gidey stort in op 30 m van finish

Gidey is niet zomaar iemand. De 24-jarige Ethiopische is de wereldrecordhoudster op de 5.000 en 10.000 meter op de piste en op de halve marathon.



Op het droge en zanderige parcours in Bathurst kwamen in de slotkilometers nog een 4-tal vrouwen in aanmerking voor de titel. Gidey keek lang de kat uit de boom, maar plaatste in de slotronde een versnelling waar niemand een antwoord op wist.



Ze leek op weg naar de zege, maar ze verkrampte helemaal in de laatste rechte lijn en kwam ten val op 30 meter van de finish. De Keniaanse Batrice Chebet snelde haar voorbij, maar ook nog de Ethiopische Tsigie Gebreselama en de Keniaanse Anges Jebet Ngetich.



Gidey werd door haar coach als vierde over de streep geholpen, maar die hulp kwam haar op een diskwalificatie te staan.