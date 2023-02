Neymar "viert" verlies tegen Bayern met pokeren en McDonalds: "Hij lacht Mbappé gewoon uit"

"Al onze spelers moeten gezond zijn. Iedereen moet goed slapen en eten om ons voor te bereiden op de matchen die komen." De woorden van PSG-superster Kylian Mbappé na de 0-1 tegen Bayern waren nog niet koud of z'n ploegmaat Neymar werd later die avond gespot op een pokeravond. Hij speelde er tot middernacht om daarna af te sluiten met een bezoekje aan fastfoodketen McDonalds. De Franse media fulmineert. "Als je naar de foto’s kijkt zie je hem lachen. Hij heeft er

plezier in dat hij Kylian Mbappé belachelijk kan maken. Ik weet niet wat dat in de

kleedkamer gaat geven en voor de supporters", aldus radiozender Europe 1.

Dat is echt zeggen tegen Mbappé: ”Kus mijn kl**** ” Eric Di Meco, ex-international

Ook ex-international Eric Di Meco laat zich niet onbetuigd. "Iemand die denk dat dit niet gedaan is om te provoceren, die leeft op een andere planeet. Dat is echt zeggen tegen Mbappé : ”Kus mijn kl****” "Je moet je als topspeler verzorgen. Wat voor een boodschap geef je aan de andere spelers die geen vedette zijn? Het is te gek voor woorden." Ook ex-PSG-speler Jérome Rothen is streng maar nuanceert een klein beetje. "Hij plast op alle mensen die PSG een warm hart toedragen. Het is dom. Maar er is niemand binnen de club die hem dat die durft zeggen."

Parasieten, gebrek aan maturiteit en social media

Bij de radiozender RTL gaan ze dieper in op de fratsen van de Braziliaan en laten de burgemeester van de gemeente waar hij woont aan het woord: "Er zijn hier excessieve feestjes in z’n huis die duren van drie uur in de namiddag tot in de vroege uurtjes. Het vervelendste zijn de luxewagens die files vormen in de straten en het geroep en getier." Maar de wortel van het probleem ligt dieper dan dat. Neymar woont al jaren samen met 5 jeugdvrienden. Ze noemen zichzelf de TOISS. Die sleurt hij al sinds z'n periode bij Barcelona mee in z'n zog. "Een bende feestneuzen, parasieten, zo je wil. Ze zijn er altijd bij en Neymar betaalt alles. Neymar heeft dat nodig blijkbaar om te feesten en te ontstressen."

Neymar creëert op social media een podium voor zichzelf waar hij ook kan schitteren en interactie kan creëren met mensen die hem adoreren Journalist RTL