Morgen begint de UAE Tour: Evenepoel versus UAE Team Emirates en koninklijke sprints met Merlier

Zo was het vorig jaar

Pogacar won in 2022 de twee traditionele klimafspraken: de Sloveen was de sterkste op Jebel Jais en won ook de slotrit naar Jebel Hafeet.

Geen duel Evenepoel-Pogacar

De laatste Vuelta-winnaar tegen de tweevoudige Tour-winnaar. De UAE Tour was zich lange tijd aan het verlekkeren op een titanenduel tussen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.

Maar de Sloveen wou - na 3 jaar UAE Tour - nieuwe koersen ontdekken als springplank naar de klassiekers.

En hoe: Pogacar pakte in de Spaanse Strade Bianche meteen uit met een magistraal nummertje. Ook in de Ruta del Sol was hij de grote slokop met 3 ritzeges en de eindzege.

Evenepoel zal Pogacar in de UAE Tour dus niet tegenkomen. Maar toch wordt het team van de Sloveen komende week de grootste kwelduivel van de wereldkampioen, die kan rekenen op onder meer Louis Vervaeke, Pieter Serry en Mauro Schmid.

Adam Yates, Jay Vine, Brandon McNulty en Marc Soler zijn de 4 wapens waarmee UAE Team Emirates de strijd wil aangaan tegen Evenepoel.

Zwift-ontdekking Jay Vine won vorige maand de eerste WorldTour-rittenkoers van het jaar in de Tour Down Under. Nieuwkomer Adam Yates mag dan weer "mister UAE Tour" genoemd worden met eindwinst in 2020 en tweede plaatsen achter Pogacar in 2021 en 2022.

Voor andere opponenten van Evenepoel moeten we kijken naar het Jumbo-Visma-duo Sepp Kuss en Thomas Gloag, Aleksej Loetsenko (Astana) en Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).