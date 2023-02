Gert Verheyen over De Ketelaere: "De meeste spitsen gaan slapen en staan op met die gemiste kans"

Als voormalig aanvaller spreekt Verheyen uit ervaring. "Als spits ga je slapen en ligt die kans naast je in bed. En wanneer je wakker wordt, ligt die gemiste kans er nog altijd", vertelde hij gisteren in de Proximus-studio.



Die uitspraak verdient wat uitleg. Hallo, Gert? "Bij de meeste spitsen werkt dat zo, al kunnen sommige dat makkelijk van zich afzetten. Ik spreek uit eigen ervaring. Bij mij lag die goal daar ’s ochtends nog.”



"Het hangt natuurlijk ook af van de belangrijkheid van het moment. Nu zou het 2-0 zijn in plaats van 1-0. Als je doorgaat, is dat niet zo erg. Maar als je nu in de return niet doorgaat…”



“In zijn situatie is het sowieso ambetant. Het resultaat bepaalt hoe hard je het je aantrekt. Bij een winstmatch gaat dat nog, anders voel je je er schuldig over.”



En de leeftijd speelt daarbij geen rol: "Bij mij was dat hetzelfde gevoel: op 20 of op 35. Je karakter bepaalt dat."