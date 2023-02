Ethiopiër Girma stelt 25 jaar oud wereldrecord scherper

Nog in Liévin heeft Dylan Borlée zijn eerste wedstrijd gelopen. Hij werkte de 400 meter af 47"49, goed voor de 3e plaats.

De Noorse topper Karsten Warholm won in 45"51. De Nederlander Isayah Boers liep de twee rondes in 46"60.



Julien Watrin en Alexander Doom liepen de B-koers in Frankrijk. Doom won in 46"28, Watrin legde de wedstrijd af in 46"86.



Eliott Crestan snelde dan weer naar de plaats op de 800 meter (in 1'47"23). De Fransman Benjamin Robert won het nummer in 1'46"78.