Alexander Schmid is eerste Duitse man die goud wint op WK skiën sinds 1989

Gisteren stond al de parallelslalom voor landenteams op het WK-programma, vandaag werden de individuele titels uitgereikt.



Met Sam Maes en Armand Marchant kwamen na een week ook de eerste Belgen in actie op het WK alpineskiën. Maes had in de kwalificaties de 11e tijd neergezet, maar verloor in de 1/8e finales zijn duel tegen de Noor Timo Haugan, die uiteindelijk het brons zou wegkapen. Marchant werd in de kwalificaties uitgeschakeld, als 27e.

De strijd om het goud ging tussen de Duitser Alexander Schmid en de Oostenrijker Dominik Raschner. Over twee slaloms was het verschil tussen beide mannen net geen seconde. Schmid is de eerste Duitse man die WK-goud verovert sinds Hans-Jörg Tauscher in 1989.



Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Noorse Maria Therese Tviberg, die in de finale in twee manches afrekende met de Zwitserse Wendy Holdener.