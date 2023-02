Alexander Kristoff heeft op zijn 35e nog altijd snelle benen, Meeus wordt 2e en Jakobsen 4e

Heel wat topsprinters hebben zich deze week in Portugal verzameld, in de eerste etappe naar Lagos konden ze al meteen hun hartje ophalen.



Ook Tim Declercq voelde zich helemaal in zijn sas in zijn vertrouwde rol als werkpaard, deze keer in dienst van Fabio Jakobsen.



Maar de timing van de Nederlander is bij de start van het seizoen nog niet helemaal in orde. In de finale was Jakobsen zijn lead-out kwijt, hij geraakte dan ook niet verder dan een 4e plaats.



Dan was het werk van Uno-X een stuk voorbeeldiger. Søren Waerenskjold verrichte geweldig werk voor Alexander Kristoff, enkel Jordi Meeus kon een een-tweetje van de Noorse formatie vermijden.



Met ook nog Timo Kielich op 9 en Edward Theuns eindigden er 3 Belgen in de top 10.